الجبهة العربية: جرائم الاحتلال بحق الأسرى تستوجب عقابه





وأضاف في تصريح صحفي له اليوم: "الاحتلال يواصل سياساته الإجرامية بحق الاسرى الفلسطينيين من خلال الاهمال الطبي المتعمد الذي أدى لاستشهاد العديد منهم ".



و أكد سلامة أنه مازال يهدد العديد من الأسرى المرضى بإصراره على إبقائهم قيد الأسر، بالرغم مما يعانوه من أمراض خطيرة تحتاج لعناية طبية، وكأنه يمارس الإعدام البطيء بحقهم، مستشهداً بوضع الأسير ناصر أبو حميد الذي دخل مرحلة الخطر الشديد على حياته ويحتاج لتدخل علاجي عاجل ، و الاحتلال يرفض الإفراج عنه ، داعيا الصليب الدولي و مؤسسات حقوق الإنسان إلى التدخل السريع لإنقاذ حياته.



و طالب عضو المكتب السياسي ، في تصريحات حصرية لجريدة " البلاغ الدولية " هيئات حقوق الإنسان الدولية ، و الأمم المتحدة بالقيام بواجباتها تجاه أسرانا ، وفضح الانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل إدارات السجون والضغط على الاحتلال من أجل تقديم العناية الطبية اللازمة و الإفراج العاجل عن الأسرى المرضى.





ودعا المجتمع الدولي بالتوقف أمام مسؤولياته ومعاقبة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني عامة والأسرى خاصة، معتبراً أن الاستمرار بسياسة الصمت تجاه ممارسة الاحتلال يشكل دعماً للاحتلال ويبقيها كياناً فوق القانون.



و أهاب سلامة بجماهير شعبنا مواصلة حملات الإسناد للأسرى في سجون الاحتلال، وتكثيف الفعاليات ،والمسيرات المطالبة بالإفراج عنهم، مؤكدا أن قضية الأسرى توحد الفلسطينيين جميعا.



رام الله - دنيا الوطنقال أحمد سلامة، عضو المكتب السياسي للجبهة العربية الفلسطينية : "ما يمارسه الاحتلال بحق الاسرى الفلسطينيين جريمة ضد الإنسانية تستوجب العقاب ، وتفرض على المجتمع الدولي إدانة الاحتلال و إلزامه بقواعد معاملة الاسرى وفق القانون الدولي والاتفاقيات الدولية كاتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة والبروتوكولات المعدلة لها ".