"الديمقراطية" تدعو استراليا للاعتراف بالدولة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطندعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، استراليا وكافة دول العالم، التي تحترم الشرعية الدولية، وقراراتها ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، والحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني، إلى الاعتراف بدولة فلسطين على كامل الأراضي المحتلة بحرب حزيران (يونيو) 67 وعاصمتها القدس.وكانت الجبهة قد رحبت بقرار أستراليا، بالتراجع عن اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، وبدعوتها للوصول إلى حل دائم عبر المفاوضات.وقالت الجبهة: إن "الاعتراف بدولة فلسطين من شأنه أن يعزز دور المنظمة الدولية للأمم المتحدة، وقراراتها بشأن القضية الفلسطينية، خاصة القرار 2334 لمجلس الأمن نهاية العام 2016، بإدانة الاستيطان الإسرائيلي، والتأكيد على وقفه فوراً، والقرار 19/67 للجمعية العامة للأمم المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين، على حدود 4 حزيران (يونيو) 67 وعاصمتها القدس عضواً مراقباً في المنظمة الدولية".وختمت الجبهة داعية المجتمع الدولي إلى احترام خيارات شعبنا الوطنية، وفي مقدمه خياره الطبيعي بالخلاص من الاحتلال والاستيطان، وإقامة كيان المستقل، في دولة فلسطين عاصمتها القدس، وأن يحتل مكانة في المجتمع الدولي جنباً إلى جنب مع باقي الشعوب، التي حررت أرضها، وتعمل على بناء حاضرها ومستقبلها، بما يستجيب لمصالحها المشروعة.