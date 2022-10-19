عطا الله حنا: نتمنى ألا يبقى إعلان الجزائر حبراً على ورق



وأضاف: "نأمل الا يبقى اعلان الجزائر حبرا على ورق فنحن في الوقت الذي فيه نشكر الدولة الجزائرية على احتضانها لهذا الحدث واستضافة كافة الاخوة المتحاورين فإننا نتمنى من كافة القيادات السياسية الفلسطينية والفصائلية والحزبية وسواها بأن يقوموا بدورهم المأمول في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه لكي تكون النتيجة بالفعل انهاء حالة الانقسام".



وتابع: "نتمنى أن تكون هنالك خطوات عملية والا يكون البيان الختامي الذي نشر عبر وسائل الاعلام هو النتيجة الوحيدة لهذه اللقاءات".



وأشار إلى أن "لا نقلل من اهمية اعلان الجزائر ولكن وجب تطبيقه وتفعيله واتخاذ الاجراءات اللازمة لكي لا يبقى بيانا وزع على وسائل الاعلام بل لكي يكون حالة فلسطينية ونهجا فلسطينية نابذا للانقسام وواضعا حدا لهذا النزيف ولهذه الحالة الغير صحية والتي لا يستفيد منها إلا أعداء شعبنا وأمتنا".

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم: بأن "الاعلان الذي صدر في الجزائر مؤخرا حول المصالحة الفلسطينية يحتاج الى اجراءات عملية على الارض لانهاء هذه الانقسامات والتصدعات التي باتت امرا مزعجا ومضرا بشعبنا وبعدالة قضيتنا".