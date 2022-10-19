تفاصيل لقاء الفصائل الفلسطينية بالرئيس السوري

رام الله - دنيا الوطنأصدرت القوى والفصائل الفلسطينية المجتمعة في سوريا، اليوم الأربعاء، بيانًا صحفيًا عقب لقائها مع الرئيس السوري بشار الأسد، في زيارة لتعزيز العلاقات وبحث الأوضاع.وقال البيان إن "بعد لقاء الرئيس الأسد، أكد المجتمعون أن خيار المقاومة هو السبيل الأوحد لاستعادة الحقوق"، مشددًا أن صمود سوريا شكّل رافعة في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني.ووفق بيان القوى والفصائل الفلسطينية، فإن الرئيس الأسد جدد تأكيد دعم سوريا للشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان، كما شدد أن المقاومة هي السبيل الأوحد لتحرير الأرض.هذا وجرى صباح اليوم، اللقاء بين الرئيس السوري بشار الأسد ووفد الفصائل الفلسطينية ومن بينها ممثل حركة حماس.وكان الناطق باسم حماس، حازم قاسم، أكد لـ "دنيا الوطن" أمس، أنّ وفداً من قيادة الحركة سيصل لدمشق، اليوم، في زيارةٍ رسمية ضمن وفد قيادي من الفصائل.والجدير ذكره، أنه الزيارة بعد مفاوضات غير علنية بين الحركة والقيادة السورية، بوساطة من (حزب الله)، ناقشت الخلافات التي غادرت الحركة على إثرها دمشق في العام 2012.