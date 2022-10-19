شؤون فلسطينية

عطا الله حنا مع بدء قطف ثمار الزيتون: هنا باقون ما بقي الزعتر والزيتون

عطا الله حنا مع بدء قطف ثمار الزيتون: هنا باقون ما بقي الزعتر والزيتون
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم: بأنه "مع انطلاق فعاليات قطف ثمار الزيتون في اكثر من محافظة ومنطقة فلسطينية فإننا نردد ما قاله شاعرنا الكبير محمود درويش " هنا باقون ما بقي الزعتر والزيتون ".

وأضاف: "نتمنى ان يكون موسما مباركا وفيرا مؤكدين بأن شجرة الزيتون التي تتميز بها فلسطين انما ترمز الى السلام ولكنها ايضا ترمز الى جذورنا العميقة في تربة هذه الارض المقدسة".

وتابع: "فكما ان جذور شجرة الزيتون عميقة في تربة هذه البقعة المقدسة من العالم هكذا نحن الفلسطينيون لنا جذور عميقة ولن يتمكن احد من اقتلاعنا وتشويه وجودنا والنيل من انتماءنا وعراقة واصالة حضورنا ووجودنا في هذه الارض المقدسة".

وأوضح أنه ومع بدء هذا الموسم نؤكد كفلسطينيين بأننا "سنبقى متفائلين حاملين للطاقة الايجابية ولن نستسلم ولن نحبط امام اية ممارسات ظالمة هدفها اغراق شعبنا في ثقافة الاحباط واليأس والقنوط".

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