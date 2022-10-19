بعد لقاء الفصائل والأسد في دمشق.. الحية: جئنا هنا وكلنا قناعة بتجاوز صفحة الماضي

والتقى وفد من الفصائل الفلسطينية، برئاسة حركة حماس، الرئيس السوري بشار الأسد، في العاصمة دمشق، اليوم الأربعاء.





وهذا هو اللقاء الأول الذي يلتقي به وفد من حركة حماس، مع الأسد، منذ نحو عشرة أعوام، بعد القطيعة التي شهدتها العلاقات بين الجانبين على خلفية أحداث الثورة السورية عام 2011.

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، رئيس وفد الحركة إلى سوريا، د. خليل الحية، إن اللقاء مع الرئيس السوري، بشار الأسد تعبير صادق أن روح المقاومة تسري في عروق الأمة.وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الفصائل الفلسطينية، عقب لقائها الرئيس السوري، بشار الأسد في دمشق، أن "هذا يوم مجيد نستأنف فيه العمل المشترك مع سوريا".وقال الحية: "نعبر عن سعادتنا ونحن هنا في سورية حاضنة المقاومة"، مشيراً إلى أن "أي فعل فردي لا تقره قيادة الحركة، واتفقنا مع الرئيس بشار الأسد على طوي صفحة الماضي".وتابع: تشرفنا اليوم بلقاء الرئيس بشار الأسد ضمن وفد فصائلي فلسطيني.. هذا اللقاء تاريخي، وجئنا هنا وكلنا قناعة بتجاوز صفحة الماضي، مشيراً إلى أنها "انطلاقة متجددة للعمل المشترك، مع سوريا حاضنة الشعب الفلسطيني".وقال الحية: "نعتز بما قدمت وتقدمه سوريا لفلسطين وما تقدمه وقدمته لم تقدمه دولة أخرى".