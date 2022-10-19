مصرع مواطن في حادث سير جنوب قطاع غزة
لقي مواطن مصرعه اليوم الأربعاء، جراء دهسه من قبل مركبة، على طريق شارع صلاح الدين، بمحافظة خانيونس، جنوب القطاع.
وقالت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، إن المواطن محمد مازن أبو العلا (19 عاما) من محافظة خانيونس، جراء دهسه من قبل مركبة من نوع بيجو "فلوكسواجن _قولف" على شارع صلاح الدين "مفترق الفجم" بمحافظة خانيونس، ظهر اليوم.
وأضافت: أنه قد تم حجز المركبة وتوقيف سائقها (إ،ط) 17 عامًا؛ ويجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية.
وأضافت: أنه قد تم حجز المركبة وتوقيف سائقها (إ،ط) 17 عامًا؛ ويجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية.
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