شؤون فلسطينية

رئيس المكتبة الوطنية يناقش التعاون الثنائي مع دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة

رئيس المكتبة الوطنية يناقش التعاون الثنائي مع دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
ناقش رئيس المكتبة الوطنية عيسى قراقع، ووفد من دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة برئاسة نيفين محمد موسى، آليات التعاون المشترك وتبادل الخبرات.

جاء ذلك لدى زيارة قراقع، اليوم الأربعاء، ووفد من المكتبة الوطنية للهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بجمهورية مصر العربية.

وأشار قراقع إلى حداثة المشروع الفلسطيني لإنشاء مكتبة وطنية بما يستدعي الاستفادة من الخبرات العريقة لدار الكتب المصرية كأول مكتبة وطنية عربية، علماً أن السيد الرئيس محمود عباس أصدر قرار إنشاء المكتبة الوطنية الفلسطينية كحافظة للهوية والتراث الفلسطينيين.

وبيّن قراقع حاجة المكتبة لتدريب كوادرها بمعرفة خبراء دار الكتب المصرية في مجالات الحفظ والفهرسة والترميم، مؤكداً أن المكتبة الوطنية الفلسطينية تواصل طريق الكفاح ضد الاحتلال فيما يتعلق بصون التراث الفلسطيني بكافة أشكاله المكتوبة والمسموعة والمرئية.

ومن جانبها أكدت موسى استعداد دار الكتب والوثائق القومية لتقديم كافة أشكال الدعم الفني للمكتبة الوطنية الفلسطينية من تدريب للكوادر على العمليات الفنية المختلفة، كما أشارت إلى ضرورة قيام المسؤولين عن المكتبة الوطنية الفلسطينية بالتوجه نحو رقمنة كافة الوثائق المتاحة في فلسطين لحماية الأرشيف الفلسطيني من التدمير وذلك لطبيعة الظروف الصعبة في الأراضي المحتلة.

وأبدت ترحيبها المبدئي بتزويد المكتبة الوطنية الفلسطينية بعدد من إصدارات دار الكتب والوثائق.

كما أشارت إلى أهمية إنشاء مركز للترميم ومركز للمسح الرقمي في المكتبة الناشئة لأهمية ذلك في حفظ التراث الفلسطيني.

وقام الوفد بجولة شملت معمل المسح الرقمي وقاعة البحث في دار الوثائق، وجولة في قاعات الدوريات والفنون والموسيقى، واطلع على القاعة الرقمية والمكتبات الملكية والمهداة في دار الكتب.

واختتمت الجولة في مركز الترميم بدار الكتب؛ حيث تم استعراض كافة مراحل معالجة المخطوطات والكتب وترميمها وتجليدها قبل إتاحتها للمستفيدين.

وفي ختام الزيارة قامت موسى بإهداء عدد من إصدارات دار الكتب والوثائق للمكتبة الوطنية، من بينها كتب متميزة عن تاريخ فلسطين والقدس، بدوره أهدى قراقع عدداً من الإصدارات الفلسطينية لدار الكتب والوثائق.

أخبار ذات صلة

&#34;الديمقراطية&#34;: مقاومة شعبنا سوف تمتد إلى كل شبر من أرض الوطن

"الديمقراطية": مقاومة شعبنا سوف تمتد إلى كل شبر من أرض الوطن

الجبهة العربية: جرائم الاحتلال بحق الأسرى تستوجب عقابه

الجبهة العربية: جرائم الاحتلال بحق الأسرى تستوجب عقابه

&#34;الديمقراطية&#34; تدعو استراليا للاعتراف بالدولة الفلسطينية

"الديمقراطية" تدعو استراليا للاعتراف بالدولة الفلسطينية

عطا الله حنا: نتمنى ألا يبقى إعلان الجزائر حبراً على ورق

عطا الله حنا: نتمنى ألا يبقى إعلان الجزائر حبراً على ورق

عطا الله حنا مع بدء قطف ثمار الزيتون: هنا باقون ما بقي الزعتر والزيتون

عطا الله حنا مع بدء قطف ثمار الزيتون: هنا باقون ما بقي الزعتر والزيتون

بعد لقاء الفصائل والأسد في دمشق.. الحية: جئنا هنا وكلنا قناعة بتجاوز صفحة الماضي

بعد لقاء الفصائل والأسد في دمشق.. الحية: جئنا هنا وكلنا قناعة بتجاوز صفحة الماضي

مصرع مواطن في حادث سير جنوب قطاع غزة

مصرع مواطن في حادث سير جنوب قطاع غزة

&#34;الديمقراطية&#34; تشارك في إجتماع المحكمة الجنائية الدولية حول إمكانية إستخدام الأقمار الصناعية لإثبات الجريمة

"الديمقراطية" تشارك في إجتماع المحكمة الجنائية الدولية حول إمكانية إستخدام الأقمار الصناعية لإثبات الجريمة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الديمقراطية&#34;: مقاومة شعبنا سوف تمتد إلى كل شبر من أرض الوطن

"الديمقراطية": مقاومة شعبنا سوف تمتد إلى كل شبر من أرض الوطن

الجبهة العربية: جرائم الاحتلال بحق الأسرى تستوجب عقابه

الجبهة العربية: جرائم الاحتلال بحق الأسرى تستوجب عقابه

&#34;الديمقراطية&#34; تدعو استراليا للاعتراف بالدولة الفلسطينية

"الديمقراطية" تدعو استراليا للاعتراف بالدولة الفلسطينية

عطا الله حنا: نتمنى ألا يبقى إعلان الجزائر حبراً على ورق

عطا الله حنا: نتمنى ألا يبقى إعلان الجزائر حبراً على ورق

عطا الله حنا مع بدء قطف ثمار الزيتون: هنا باقون ما بقي الزعتر والزيتون

عطا الله حنا مع بدء قطف ثمار الزيتون: هنا باقون ما بقي الزعتر والزيتون

&#34;الديمقراطية&#34; تشارك في إجتماع المحكمة الجنائية الدولية حول إمكانية إستخدام الأقمار الصناعية لإثبات الجريمة

"الديمقراطية" تشارك في إجتماع المحكمة الجنائية الدولية حول إمكانية إستخدام الأقمار الصناعية لإثبات الجريمة

رئيس المكتبة الوطنية يناقش التعاون الثنائي مع دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة

رئيس المكتبة الوطنية يناقش التعاون الثنائي مع دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة

&#34;كهرباء غزة&#34;: إرباك بسيط سيحدث على جدول التوزيع غداً

"كهرباء غزة": إرباك بسيط سيحدث على جدول التوزيع غداً

منوعات

شاهد: الدكتورة خلود تفاجئ متابعة وترد على تعليقها السلبي

شاهد: الدكتورة خلود تفاجئ متابعة وترد على تعليقها السلبي

الموت يفجع نزار أبو حجر &#34;أبو غالب&#34; بأقرب الناس له

الموت يفجع نزار أبو حجر "أبو غالب" بأقرب الناس له

شاهد: يزن خليل يحدث ضجة بتصريحاته الجريئة عن مشاهده بالقُبلات

شاهد: يزن خليل يحدث ضجة بتصريحاته الجريئة عن مشاهده بالقُبلات

شاهد: فنانة مصرية تحدث جدل بديانات عائلتها

شاهد: فنانة مصرية تحدث جدل بديانات عائلتها

شاهد: محامي شيرين عبد الوهاب يكشف عن تفاصيل جديدة بقضية حبسها بالمشفى

شاهد: محامي شيرين عبد الوهاب يكشف عن تفاصيل جديدة بقضية حبسها بالمشفى

شاهد: وفاء عامر تعلق للمرة الأولى على أزمة طلاق شقيقتها آيتن

شاهد: وفاء عامر تعلق للمرة الأولى على أزمة طلاق شقيقتها آيتن

شاهد: وفاة فنان شهير أثناء غنائه على المسرح بشكل مفاجئ

شاهد: وفاة فنان شهير أثناء غنائه على المسرح بشكل مفاجئ

شاهد: إلهام شاهين تفاجئ الوسط الفني ومتابعيها بهذا القرار الجريئ

شاهد: إلهام شاهين تفاجئ الوسط الفني ومتابعيها بهذا القرار الجريئ

شاهد: منى السابر تشمت بطليق دنيا بطمة برسائل مبطنة

شاهد: منى السابر تشمت بطليق دنيا بطمة برسائل مبطنة

شاهد: درجة الشبه الصادمة بين حلا شيحة وشقيقتها الصغرى

شاهد: درجة الشبه الصادمة بين حلا شيحة وشقيقتها الصغرى

عربي

رئيس فريق التفاوض المصري مع إثيوبيا بشأن سد النهضة يعلن أسباب فشل التوصل لاتفاق

رئيس فريق التفاوض المصري مع إثيوبيا بشأن سد النهضة يعلن أسباب فشل التوصل لاتفاق

سهيل المزروعي: قرارات &#34;أوبك+&#34; مرتبطة بأساسيات العرض والطلب

سهيل المزروعي: قرارات "أوبك+" مرتبطة بأساسيات العرض والطلب

رئيس جنوب إفريقيا: السعودية أبلغتني رغبتها بالانضمام لمجموعة (بريكس)

رئيس جنوب إفريقيا: السعودية أبلغتني رغبتها بالانضمام لمجموعة (بريكس)

للمرة الثانية خلال أيام.. زوارق حربية إسرائيلية تخترق المياه الإقليمية اللبنانية

للمرة الثانية خلال أيام.. زوارق حربية إسرائيلية تخترق المياه الإقليمية اللبنانية