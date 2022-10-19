رئيس المكتبة الوطنية يناقش التعاون الثنائي مع دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة

رام الله - دنيا الوطنناقش رئيس المكتبة الوطنية عيسى قراقع، ووفد من دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة برئاسة نيفين محمد موسى، آليات التعاون المشترك وتبادل الخبرات.جاء ذلك لدى زيارة قراقع، اليوم الأربعاء، ووفد من المكتبة الوطنية للهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بجمهورية مصر العربية.وأشار قراقع إلى حداثة المشروع الفلسطيني لإنشاء مكتبة وطنية بما يستدعي الاستفادة من الخبرات العريقة لدار الكتب المصرية كأول مكتبة وطنية عربية، علماً أن السيد الرئيس محمود عباس أصدر قرار إنشاء المكتبة الوطنية الفلسطينية كحافظة للهوية والتراث الفلسطينيين.وبيّن قراقع حاجة المكتبة لتدريب كوادرها بمعرفة خبراء دار الكتب المصرية في مجالات الحفظ والفهرسة والترميم، مؤكداً أن المكتبة الوطنية الفلسطينية تواصل طريق الكفاح ضد الاحتلال فيما يتعلق بصون التراث الفلسطيني بكافة أشكاله المكتوبة والمسموعة والمرئية.ومن جانبها أكدت موسى استعداد دار الكتب والوثائق القومية لتقديم كافة أشكال الدعم الفني للمكتبة الوطنية الفلسطينية من تدريب للكوادر على العمليات الفنية المختلفة، كما أشارت إلى ضرورة قيام المسؤولين عن المكتبة الوطنية الفلسطينية بالتوجه نحو رقمنة كافة الوثائق المتاحة في فلسطين لحماية الأرشيف الفلسطيني من التدمير وذلك لطبيعة الظروف الصعبة في الأراضي المحتلة.وأبدت ترحيبها المبدئي بتزويد المكتبة الوطنية الفلسطينية بعدد من إصدارات دار الكتب والوثائق.كما أشارت إلى أهمية إنشاء مركز للترميم ومركز للمسح الرقمي في المكتبة الناشئة لأهمية ذلك في حفظ التراث الفلسطيني.وقام الوفد بجولة شملت معمل المسح الرقمي وقاعة البحث في دار الوثائق، وجولة في قاعات الدوريات والفنون والموسيقى، واطلع على القاعة الرقمية والمكتبات الملكية والمهداة في دار الكتب.واختتمت الجولة في مركز الترميم بدار الكتب؛ حيث تم استعراض كافة مراحل معالجة المخطوطات والكتب وترميمها وتجليدها قبل إتاحتها للمستفيدين.وفي ختام الزيارة قامت موسى بإهداء عدد من إصدارات دار الكتب والوثائق للمكتبة الوطنية، من بينها كتب متميزة عن تاريخ فلسطين والقدس، بدوره أهدى قراقع عدداً من الإصدارات الفلسطينية لدار الكتب والوثائق.