"كهرباء غزة": إرباك بسيط سيحدث على جدول التوزيع غداً

رام الله - دنيا الوطنأصدرت شركة كهرباء محافظات غزة، اليوم الأربعاء، تنويهاً بشأن أعمال صيانة على أحد المغذيات الرئيسية شرق مدينة غزة.وأشارت الشركة في التنويه الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أعمال صيانة طارئة على أحد المغذيات الرئيسية شرق مدينة غزة، سيتطلب فصل خط بغداد من القاطع الرئيسي يوم غد الخميس من الساعة 12 ظهراً وحتى الثانية والنصف.ونوهت الشركة إلى أنه سيحدث إرباك بسيط على جدول التوزيع في المناطق المغذاة، من الخط وهي: (شارع بغداد – شارع النزاز – منطقة ديوان مشتهى – شارع الجلاء).