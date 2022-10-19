شؤون فلسطينية

وزارة الاتصالات تُكرم عددا من الموظفين المتقاعدين

وزارة الاتصالات تُكرم عددا من الموظفين المتقاعدين
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
كرمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الثلاثاء عددا في الموظفين المتقاعدين، وذلك بحضور وكيل الوزارة م. سهيل مدوخ والمدراء العامين ومدراء الدوائر ومكاتب البريد في قاعة الشهيد أحمد أبو وردة بمقر الوزارة.

وأكد م. سهيل مدوخ وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شكره وتقديره باسم كافة موظفي الوزارة للموظفين الذي بلغوا سن العطاء، مثمناً دورهم الريادي خلال فترة عمله بالوزارة وما قدموه من خدمات كبيرة لخدمة شعبنا.

وأضاف م. مدوخ أن هذا التكريم للموظفين المتقاعدين يمثل صورة من اللُحمة والعطاء والتكامل، ذاكراً مآثر الموظفين في أماكن عملهم داخل الوزارة خلال فترة عملهم.

كما وذكر أن الوزارة تُعد البيت الثاني للموظفين المتقاعدين وأنهم لم يغادروها ببلوغهم سن العطاء، مشيراً أن دورهم سيبقى داعم ومساند للوزارة حتى بعد تقاعدهم، وأن الوزارة ستأخذ بتوصيات ونصائح الموظفين المتقاعدين في إطار مصلحة العمل وتقديم أفضل الخدمات وجودتها للمواطنين.

وفي ختام كلمته أوضح م. مدوخ أن العطاء وحب العمل لا يقف عند سن معينة، موضحاً ان أبواب الوزارة ستبقى مفتوحة أمام الموظفين المتقاعدين وهي دعوة لمواصلة التواصل وتبادل الخبرات، كما وتمنى لهم التوفيق في حياتهم العملية والاجتماعية
والأسرية، وموفور الصحة والعافية والسلامة لهم.

من جانبه شكر أ. رياض عودة مدير عام البريد في كلمة نيابة عنة الموظفين المتقاعدين الوزارة ممثلة بوكيلها وكافة الموظفين على تنظيمهم هذه اللفتة الطيبة بتكريمهم، مشيداً بدور الوزارة في خدمة شعبنا في كافة الأوقات والظروف.

وتحدث عودة أن الوزارة قدمت نموذجاً رائعاً في الخدمات المقدمة للمواطنين، وأننا كموظفين متقاعدين تركنا أثراً طيباً بين الزملاء في جو تسوده المحبة والألفة فيما بيننا.

وأثنى على إدارات الوزارة المختصة في إصدارها أحدث التطبيقات الخاصة بالبريد والحوسبة الالكترونية وتطوير برامج البريد لتسهيل العمل وسرعة الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، كما وتمنى دوام النجاح والتميز للوزارة والقائمين
عليها.

وفي ختام حفل التكريم قدم وكيل الوزارة درع شكر وعرفان للموظفين المتقاعدين وهم أ.رياض عودة و أ.تحسين اللحام و أ.عبد السميع الأسطل وأ.أميمة صادق.

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