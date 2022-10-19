ناصر يشيد بقرار الحكومة الأسترالية التراجع عن اعترافها بالقدس عاصمة لـ«إسرائيل»





وأكد أن القدس جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 19/67 الذي أكد أنها عاصمة لدولة فلسطين.

رام الله - دنيا الوطنأشاد رئيس اللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الرفيق صالح ناصر، بقرار الحكومة الأسترالية التراجع عن اعترافها بمدينة القدس عاصمة لـ"إسرائيل".وأضاف ناصر في تصريحات صحفية أن "قرار الحكومة الأسترالية خطوة في الاتجاه الصحيح ويشكل تطوراً في الموقف الأسترالي لضرورة الاعتراف بدولة فلسطين بعاصمتها القدس وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ولا سيما قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 ".