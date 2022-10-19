طالبة من الجامعة الإسلامية تفوز بالمركز الأول في مسابقة تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي



وكان مشروعهم الحائز على المركز الأول بعنوان: (Smart air mattress) الذي يساعد في تقليب المرضى طريحي الفراش لمنع حدوث التقرحات، عِوضاً عن التقليب اليدوي لتوفير الوقت والجهد المبذول على مقدمي الرعاية.



وجاء الفوز وسط منافسة قوية مع عدد كبير من المشاريع والشركات الناشئة المرشحة من (11) دولة عربية، هي: مصر، الأردن، الإمارات، تونس، البحرين، الجزائر، المغرب، لبنان، قطر، عمان، فلسطين.



ومن الجدير بالذكر أن مشاركة الفريق في المسابقة كانت من خلال مؤسسة النيزك للتعليم المساند والإبداع العملي ضمن مسابقة (صنع في فلسطين) الذي يؤهل المشاركين الفلسطينيين من فئات طلاب المدارس، ومشاريع التخرج في الجامعات، والشركات الناشئة أن تنافس في فلسطين ثم على مستوى العالم العربي، حيث تقدم لتحدي فلسطين لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي على مستوى فلسطين (150) مشروعاً تقنيًا، تأهل منها (26) مشروعًا من مختلف الفئات.



وبعد مشاركة المتأهلون في مسابقة -صنع في فلسطين- التي أقامتها النيزك في الرابع عشر من سبتمبر، تم اختيار (7) مشاريع تكنولوجية فلسطينية فائزة متخصصة في مجال إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي لتمثيل فلسطين في نهائيات تحدي العرب في دبي.



رام الله - دنيا الوطنفازت الطالبة ولاء مرتجى- من قسم العلاج الطبيعي بكلية العلوم الصحية بالجامعة الإسلامية، ضمن فريق طلابي ضم كل من: مؤمن السمّاك، وعلي عبيد- من جامعة الأزهر، بالمركز الأول على الوطن العربي في مسابقة تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي الذي أقيم في معرض جايتكس العالمي في الإمارات العربية_ دبي.