فلسطين تفوز بالمرتبة الخامسة في "مسابقة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم"

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري، اليوم الأربعاء، عن فوز فلسطين بالمرتبة الخامسة في "مسابقة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويده وتلاوته"، بمشاركة 115 متسابقا من 80 دولة من جميع أنحاء العالم.وبيّن البكري أن الشاب معتز حفظي أبو سنينة مقرئ الحرم الإبراهيمي الشريف حصل على المرتبة الخامسة فرع تلاوة القرآن الكريم وتجويده.وبين البكري أن وزارة الأوقاف تولي اهتماما كبيرا لمراكز تحفيظ القرآن الكريم وتجويده، وأن هذا الفوز يضاف إلى سلسلة من النجاحات التي حققتها الوزارة في المسابقات الدولية والمحلية والتي سبق أن فازت بالمراتب الأولى ومراتب متقدمة.