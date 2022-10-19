فوز محاضِرة من "القدس المفتوحة" بـ"أفضل مصور عربي في العالم لعام 2022"

رام الله - دنيا الوطنحصدت عضو هيئة التدريس في كلية العلوم الإدارية والاقتصادية بجامعة القدس المفتوحة أ. سوزان جاسر على المركز الأول كـ"أفضل مصور عربي في العالم لعام 2022" عن فئة "السلويت"، في بطولة كأس العالم للمبدعين العرب لعام 2022.وشارك في المسابقة العالمية التي نظمتها المجموعة العربية في لندن، 17 مبدعا عربيا في شتى المجالات، بالإضافة إلى عرب مقيمين في دول أجنبية عديدة.ونظمت هذه المسابقة العالمية التي بدأت في العام 2010 مجموعة عربية (ذي أرابس جروب)، وهي أهم وأشهر شركة منظمة للجوائز الإبداعية للعرب حول العالم.وأقيم الحفل الختامي للمسابقة في أعلى برج في أوروبا بمركز العاصمة البريطانية لندن، بحضور لفيف من قضاة التحكيم الدوليين المشاهير، وبعض الفائزين.وأهدت الفائزة جاسر فوزها بالصورة التي جاءت تحت عنوان "ذكريات"، لوطنها فلسطين، ولجامعتها، ولأهلها، ومحبيها.