(فتح) ترد على اتهامات قيادي بالجهاد لها بإفشال اتفاق الجزائر

خاص دنيا الوطن- هاني الإمامعقبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، اليوم الأربعاء، على تصريحات القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل، والتي اتهم من خلالها عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية للحركة ورئيس وفدها في حوارات الجزائر، بأنه هو من أفشل اتفاق المصالحة الأخير.وتواصلتمع الأحمد للتعقيب على اتهامه بإفشال اتفاق الجزائر الأخير، ولكنه رفض التعليق على هذا الموضوع.بدوره، قال الناطق باسم حركة فتح، حسين حمايل: إننا "نطالب حركة الجهاد بوضع حد للتراشقات الإعلامية التي تضر بموضوع المصالحة".وأضاف حمايل في تصريحاته لـ"دنيا الوطن" أن "حركة فتح لن تعلق كثيرًا على هذا الموضوع"، مشددًا أنه سيتم العمل باتجاه التزام الجميع باتفاق المصلحة.وشدد أن تنفيذ اتفاق المصالحة يأتي ضمن المصلحة العليا للشعب الفلسطيني بعيدًا عن هذه المناكفات، مؤكدًا أن ذلك على أساس العمل الوطني في مواجهة الاحتلال وعدوانه الذي يفرضه على شعبنا.وطالب حمايل، أبناء شعبنا بدعم جهود المصالحة، وكذلك الفصائل بالمضي قدمًا نحو مصلحة الشعب وعدم الالتفات لـ "صغائر الأمور".ويشار إلى أن أحمد المدلل، صرح بأن حركة فتح هي من أفشلت اتفاق المصالحة الفلسطينية في الجزائر.وقال المدلل الذي يتواجد حالياً في لبنان، في تصريحات لقناة (فلسطين اليوم)، إن الأحمد هو من أفشل اتفاق المصالحة بطلب من الرئيس محمود عباس، بعد اشتراطه أن تكون حكومة الوحدة الوطنية ملتزمة بالشرعية الدولية وشروط الرباعية.والجدير بالذكر، أن (إعلان الجزائر) التي تم التوقيع عليه من قبل الفصائل الفلسطينية الخميس الماضي، كان قد شدد ضمن بنوده على ضرورة وقف التراشقات الإعلامية بين الأطراف، كخطوة هامة وأساسية لإنهاء الانقسام والذهاب نحو وحدة وطنية فلسطينية.