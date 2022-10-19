شؤون فلسطينية

غزة: وكيل وزارة العمل ينشر توضيحات بشأن التسجيل للعمل بأراضي 48

غزة: وكيل وزارة العمل ينشر توضيحات بشأن التسجيل للعمل بأراضي 48
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نشر وكيل وزارة العمل بغزة، إيهاب الغصين، توضيحات عدة وصفها بـ "مكررة"، بشأن تسجيل عمال القطاع، للحصول على تصاريح عمل داخل أراضي عام 48.

وقال الغصين في منشور عبر صفحته على (فيسبوك)، إن المعايير واضحة وتم الإعلان عنها وتفصيلها كثيرا، مشيراً إلى أنها "لن ترضي الجميع لأن كل شخص ينظر لها من زاويته الخاصة".

وأكد بأنه "لا أولوية لأقدمية التسجيل لأن معظم المواطنين سجلوا في وقت واحد، ومن تأخر في التسجيل له سبب منطقي إما لسفر أو لعدم وصول العمر المطلوب أو غيرها".

وتابع وكيل وزارة العمل، بغزة، أن أصحاب السجلات "المرمزة" لهم الأولوية بإضافة نقاط أكثر لهم، لأنهم أصحاب حق سابق عن الجميع منذ سنوات.

وأشار الغصين إلى جدول أرفقه، مع المنشور، مشيراً إلى أنه يوضح كل لون وما فيه من دور من رقم البدء إلى الانتهاء فمثلا من ظهر له لون أصفر فدوره يقع بين الرقم 3800 حتى الرقم 11650.

وقال الغصين: إنه "لا أحد يستطيع تنبؤ وقت وصول الدور له لأنه لا يوجد أحد يعرف متى سيتم طلب الدفعات وكم العدد المطلوب في كل دفعة وكم دفعة سيتم طلبها"، مؤكداً أن دور وزارة العمل هو ترشيح الأسماء للشؤون المدنية عند طلبها فقط، ولا علاقة لها بأي خطوات تالية أو إجراءات بعد عملية الترشيح.

ولفت إلى أن الجدول يوضح الأسماء الموجودة حاليا في قائمة الانتظار، ولا تشمل الأسماء التي تم ترشيحها سابقا، مؤكداً أن النقاط الحالية التي تم اعتمادها وفق المعايير وتحقق منها الدور الحالي تم تثبيتها ولن يكون هناك أي تغيير أو تحديث عليها حتى بداية العام القادم.

وأكد الغصين أنه لا يوجد أي حالة استثنائية بتاتا، ولا يمكن أن يتم ذلك، و"محاولات السعي لتغيير النقاط أو الدور لن يتحقق، ونتمنى تفهم ذلك وعدم إتعاب أنفسكم فيما لا فرصة فيه بتاتاً".

وأشار وكيل وزارة العمل، بغزة، إلى أن "اللون الأسود يعبر عن أن هذا الاسم أما أنه مسجل جديد ولم يدخل القائمة بعد، أو أن له اسم سابق في الشؤون المدنية أما بترشيح منا او بترشيح سابق وعليه لا يمكن ترشيحه من طرفنا لأن الشؤون المدنية ترفض ترشيحه من جديد، أو أن هناك موانع أخرى كعدم انطباق الشروط الرئيسية".


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