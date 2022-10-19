السلطات السعودية تفرج عن ممثل حماس السابق بالمملكة محمد الخضري

أعلن عضو المكتب السياسي، لحركة حماس، عزت الرشق، اليوم الأربعاء، أن السلطات السعودية أفرجت عن ممثل حماس السابق في المملكة، محمد الخضري.



وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أن الخضري متوجه على متن الطائرة للعاصمة الأردنية عمان.



وكانت المحكمة الجزائية في السعودية، قد قضت بحبس الخضري، في آب/أغسطس 2021، (15 عاماً)، ضمن أحكام طاولت 59 موقوفا آخرين من الأردن وفلسطين.





وبعد ذلك خفضت محكمة استئناف في المملكة حكم الحبس على الممثل السابق لحركة حماس لدى الرياض، محمد الخضري؛ من (15 عاماً) إلى ثلاثة أعوام.





رام الله - دنيا الوطن