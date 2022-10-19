جبهة النضال الشعبي: تُنظم لقاء سياسي لكادرها القيادي وتدعو للتنفيذ الفورى لمخرجات الجزائر



وأفتتح اللقاء الزق بتوجية التحية للجزائر حكومة وشعبا بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون لحرصها على القضية الفلسطينية ولدورها فى دعم الشعب الفلسطينى والقضية الفلسطينية فى كافة المحافل الدولية والعمل على ضرورة أستعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الأنقسام البغيض.



وأضاف الزق أن ماتم التوقيع علية من قبل كافة القوى والفصائل فى الجزائر يتطلب التنفيذ الفورى على أرض الواقع للخروج من دوامة أنهاء الأنقسام وأستعادة الوحدة الوطنية وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على التحضير للأنتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطنى .فى الوطن والشتات أن امكن.





وأضاف الزق بأن القيادة الجزائرية وعلى رأسها الرئيس عبد المجيد تبون تعتبر القضية الفلسطينية القضية الأولى للمسلمين والعرب وأن منظمة التحرير الفلسطينية هى الممثل الشرعى والوحيد لشعبنا الفلسطينى فى كافة أماكن تواجدة ولابديل عنها وهى مرجعية موحدة للشعب الفلسطيني.



وفي نهاية اللقاء تم فتح باب النقاش والحوار وطرح عدد من الأسئلة من الرفاق فى الجبهه وبعض التوضيحات المتعلقة بالمصالحة والتفاهمات الأخيرة



رام الله - دنيا الوطنعقدت جبهة النضال الشعبى الفلسطينى لقاء سياسياً لكادرها القيادى حول ( إعلان الجزائر المنبثق عن "مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية" الذي انعقد في الفترة من ١١_١٣ اكتوبر ٢٠٢٢م في الجزائر)، بحضور محمود الزق عضو المكتب السياسى للجبهه وعضو وفد الجبهه المشارك فى حوارات الجزائر ،وأنور أبومور عضو المكتب السياسى للجبهه ، و تراجى أبو رجيلة عضو المكتب السياسي للجبهه وحضور الكادر القيادى للجبهه.