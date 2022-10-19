دائرة المقاطعة في "الديمقراطية" تثمن إلغاء أستراليا اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل

رام الله - دنيا الوطنتثمن دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلغاء أستراليا إعترافها بالقدس الغربية عاصمة لدولة الإحتلال الإسرائيلية، حيث تراجعت الحكومة العمالية الجديدة برئاسة "أنتوني ألبانيز" عن هذا القرار التي إتخذته الحكومة السابقة.وتشير دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن وزارة الخارجية لدولة الإحتلال الإسرائيلية إستدعت السفير الأسترالي، ووصف رئيس وزارء الإحتلال الإسرائيلي هذا الموقف بالرد المتسرع، في ظل ترحيب السلطة الوطنية الفلسطينية.وتؤكد دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن موقف الحكومة الإسرائيلية بإلغاء إعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل هو ليس إلا تطبيقا لقرارات الشرعية الدولية التي نصت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة، لاسيما قرار مجلس الأمن 2334 عام 2016.وتعتبر دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن هذا القرار جاء صفعة قوية لدولة الإحتلال الإسرائيلية، خصوصا بعد أن أعلنت بريطانيا عن نيتها نقل سفارتها إلى القدس، وبعد أن نقلت الولايات المتحدة الأميركية سفارتها إلى القدس، معلنة أن القدس الموحدة عاصمة لدولة الإحتلال الإسرائيلية، وهذا ما يدل على عدم قبول أستراليا لصفقة القرن التي أعلن عنها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.وتدعو دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين جميع الدول الإلتزام بقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقدس، والتراجع عن دعمها لدولة الإحتلال الإسرائيلية التي تقوم على أعمدة النظام الإستعماري والفل العنصري، وقطع العلاقلات الدبلوماسية معها، ودعم الحقوق الوطنية الفلسطينية المتمثلة بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس وعودة اللاجئين كما نصت قرارات الشرعية الدولية.