"الإحصاء": الانخفاض في أسعار السلع المستوردة يقود مؤشر أسعار الجملة نحو الانخفاض

رام الله - دنيا الوطنسجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في فلسطين انخفاضاً مقداره 1.01% خلال الربع الثالث من العام 2022 مقارنة بالربع الثاني من العام 2022، بواقع 1.43% للسلع المستوردة، بينما سجلت أسعار السلع المحلية ارتفاعاً نسبته 0.20%.ويرجع السبب الرئيسي لهذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار السلع ضمن قسم تجارة الجملة، عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بمقدار 1.02%، والذي يشكل ما نسبته 89% من تجارة الجملة، حيث انخفضت أسعار البيع بالجملة لمجموعة من الفئات على النحو الآتي: النفايات والخردة والمنتجات الأخرى غير المصنفة في موضع آخر بمقدار 8.50%، وأنواع الوقود السائل بمقدار 4.04%، والمعادن الحديدية وغير الحديدية بأشكالها الأولية بمقدار 3.27%، والزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بمقدار 2.61%، والمنسوجات والملابس والأحذية بمقدار 1.85%، ومواد البناء والأجهزة ومعدات السباكة والتدفئة ولوازمها بمقدار 1.47%، والحيوانات الحية بمقدار 1.32%.في المقابل ارتفعت أسعار البيع بالجملة لمجموعة من الفئات على النحو الآتي: منتجات الألبان والبيض بنسبة 7.04%، والأسماك واللحوم ومنتجاتها بالجملة بنسبة 2.62%، والمخلفات والنفايات الزراعية للاستعمال كعلف للحيوانات بنسبة 1.52%.كما سجل قسم تجارة الجملة والمفرد "التجزئة" واصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية انخفاضاً مقداره 0.94%، والذي يشكل ما نسبته 11% من تجارة الجملة، حيث انخفضت أسعار البيع بالجملة لمجموعة المركبات ذات المحركات بمقدار 3.25%، في حين ارتفعت أسعار البيع بالجملة لمجموعة صيانة وإصلاح المركبات ذات المحركات بنسبة 1.41%.