شاهد: مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وينفذون جولات استفزازية









رام الله - دنيا الوطناقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته، وأمام بابي الأسباط والقطانين، وفي المنطقة الشرقية منه.وفي محاولة لفرض مخطط تقسيمه زمانيًا ومكانيًا، يقتحم المستوطنون بشكل شبه يومي، المسجد الأقصى على فترتين صباحية ومسائية، وسط محاولات كثيفة من المرابطين للدفاع عنه.