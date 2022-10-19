غزة: "الزراعة" تكشف أسباب تراجع إنتاج البلح في القطاع



وأوضح أن كميات الإنتاج من النخيل جيدة، والوزارة توفر كل سُبل الحماية له بالعملية التسويقية.



من جهة أخرى، بيّن البسيوني أن الخضروات والفواكه التي تستمر بها عمليات التنفس لا تقطف في مرحلة اكتمال النمو، بل في مراحل متقدمة نوعاً ما حتى تتحمل عمليات النقل والتسويق.



وتابع البسيوني: أن عمليات النقل والشحن تتطلب أن تكون الثمار ذات صلابة وذات قدرة على تحمل ظروف التسويق، وأن يبقى لديها فترة لاكتمال النضج.



وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة بغزة، إلى أن الموز يدخل إلى قطاع غزة غير ناضج ويتم إنضاجه في مراكز الإنضاج الموجودة في القطاع.



واختتم البسيوني حديثه بالقول: "تختلف الأذواق بين المستهلكين فمنهم من يرغب الثمار قوامها صلب كثير، ومنهم من يرغبها مكتملة النضج".



خاص دنيا الوطن- سندس الخطيبقال المتحدث باسم وزارة الزراعة، بغزة، أدهم البسيوني، إن نسبة إنتاج البلح تراجعت إلى ما يزيد عن 40%، مبيناً أن ذلك يعود إلى التغيرات المناخية وعدم انتظام درجات الحرارة خلال فصل الربيع الذي يحصل فيه تفتح لأزهار النخيل.وأضاف البسيوني في حديثه لـ"دنيا الوطن" أن ثمار النخيل أحادية الجنس تحتاج لتدخل من الإنسان لإتمام عملية تلقيح الأزهار، مؤكداً أن بهذه الأوقات لم تكن الظروف المناخية ملائمة لتفتحها وانعكس بشكل سلبي على الأزهار التي تم عقدها.