الهباش يطلع وزير الأوقاف المصري على تطورات الأوضاع الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطناطلع قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.واستعرض الهباش أمام الوزير المصري، خلال لقائهما بمقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في العاصمة المصرية القاهرة، أوضاع مدينة القدس التي تتعرض لحصار همجي من قبل حكومة الاحتلال يمنع الفلسطينيين من الوصول وأداء عباداتهم وصلواتهم في المسجد الأقصى المبارك، بالإضافة الى تصاعد الاقتحامات من قبل عصابات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك والممارسات الاستفزازية والهمجية التي يقومون بها أمام المرابطين والمصلين.وبحث الطرفان سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات الدعوة والإرشاد وتعزيز الوعي بأصول ومبادئ الدين الحنيف، ونشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتفكيك الفكر المتطرف.كما جرى خلال اللقاء بحث برامج لتدريب نخبة من الأئمة والواعظات من دولة فلسطين بأكاديمية الأوقاف الدولية.