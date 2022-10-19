الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات طالت 18 مواطناً في مدن متفرقة من الضفة الغربية.



من مدينة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال تسعة مواطنين، وهم: لاعب المنتخب الفلسطيني للتايكوندو أنس الدجاني من شارع صلاح الدين، والشقيقان أحمد وتامر خالد ربيع، وأحمد يوسف بدر، وصهيب بدر من بلدة أبو ديس، ومعتز كايد بركات من قرية النبي صموئيل، ومنير الباسطي، ومصطفى أبو غزالة من البلدة القديمة بالقدس، ومحمد جابر من الرام.



ومن محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: محمد عيد بركات (38 عاما)، وجهاد احمد دعيس (28 عاما)، وصدام حسين مناصرة (17 عاما) من بلدة بني نعيم، وصلاح رشيد ابو حديد من مدينة الخليل.



أما في مدينة نابلس، فقد اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين محمود عودة، وحسام المصري.



وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال القوات الشابين نديم سامر مظلوم (19 عاما) من قرية الجانية، وإسلام أبو هدية من حي أم الشرايط، كما اعتقلت من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم الفتى نادر ثائر إبراهيم جواريش (16 عاما).





رام الله - دنيا الوطن