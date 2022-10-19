رئيس فريق التفاوض المصري مع إثيوبيا بشأن سد النهضة يعلن أسباب فشل التوصل لاتفاق



وبحسب موقع (روسيا اليوم) فقد أشار الظواهري إلى وجود فريق مصري "كبير" يعمل بشكل متواصل على دراسة جميع المقترحات ويبحث عن حلول لتسوية القضية بالشكل الأنسب.



وبخصوص المساعي الدولية لحل الأزمة، قال الظواهري إنها لم تصل إلى حل تتوافق حوله الأطراف كافة.



رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الفريق الفني في مفاوضات سد النهضة علاء الظواهري: إن "فشل مفاوضات سد النهضة هو غياب الإرادة السياسية لدى إثيوبيا في التوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم".وأضاف الظواهري في جلسة خلال أسبوع القاهرة الخامس للمياه: أن "تعنت أديس أبابا عرقل جهود التوصل إلى حل مرض طيلة عقد كامل".