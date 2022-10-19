شؤون فلسطينية

الاحتلال يواصل حصاره العسكري لمدينة نابلس لليوم التاسع على التوالي

الاحتلال يواصل حصاره العسكري لمدينة نابلس لليوم التاسع على التوالي
رام الله - دنيا الوطن
يواصل الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تشديد إجراءاته وحصاره العسكري لنابلس، لليوم التاسع على التوالي.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أغلقت حاجز حوارة جنوب نابلس للخارجين منها صباح اليوم، كما تواصل إغلاق حاجز دير شرف غربا بالسواتر الترابية والمكعبات الاسمنتية.

وشهدت حواجز صرة، والمربعة، وبيت فوريك والحمرا شرق وشمال نابلس، وعورتا جنوبا منذ ساعات الصباح أزمة سير خانقة، بسبب عمليات التفتيش والتدقيق بهويات المواطنين، الذين يمرون عبر هذه الحواجز.

أخبار ذات صلة

&#34;الإحصاء&#34;: الانخفاض في أسعار السلع المستوردة يقود مؤشر أسعار الجملة نحو الانخفاض

"الإحصاء": الانخفاض في أسعار السلع المستوردة يقود مؤشر أسعار الجملة نحو الانخفاض

شاهد: مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وينفذون جولات استفزازية

شاهد: مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وينفذون جولات استفزازية

اشتية خلال مؤتمر &#34;الأونكتاد&#34;: الاحتلال مربح لإسرائيل ولإنهائه يجب جعله مكلفاً

اشتية خلال مؤتمر "الأونكتاد": الاحتلال مربح لإسرائيل ولإنهائه يجب جعله مكلفاً

غزة: &#34;الزراعة&#34; تكشف أسباب تراجع إنتاج البلح في القطاع

غزة: "الزراعة" تكشف أسباب تراجع إنتاج البلح في القطاع

الهباش يطلع وزير الأوقاف المصري على تطورات الأوضاع الفلسطينية

الهباش يطلع وزير الأوقاف المصري على تطورات الأوضاع الفلسطينية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

&#34;المرور&#34; بغزة: عشر إصابات في 16 حادث سير خلال 24 ساعة

"المرور" بغزة: عشر إصابات في 16 حادث سير خلال 24 ساعة

أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة اليوم الأربعاء

أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة اليوم الأربعاء

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الإحصاء&#34;: الانخفاض في أسعار السلع المستوردة يقود مؤشر أسعار الجملة نحو الانخفاض

"الإحصاء": الانخفاض في أسعار السلع المستوردة يقود مؤشر أسعار الجملة نحو الانخفاض

اشتية خلال مؤتمر &#34;الأونكتاد&#34;: الاحتلال مربح لإسرائيل ولإنهائه يجب جعله مكلفاً

اشتية خلال مؤتمر "الأونكتاد": الاحتلال مربح لإسرائيل ولإنهائه يجب جعله مكلفاً

الهباش يطلع وزير الأوقاف المصري على تطورات الأوضاع الفلسطينية

الهباش يطلع وزير الأوقاف المصري على تطورات الأوضاع الفلسطينية

(فدا) يهنئ الجبهة العربية الفلسطينية بذكرى الإنطلاقة &#34;29&#34;

(فدا) يهنئ الجبهة العربية الفلسطينية بذكرى الإنطلاقة "29"

وزير المياه الفلسطيني يلتقي نظيره المصري ويبحثان قضايا التعاون المشترك

وزير المياه الفلسطيني يلتقي نظيره المصري ويبحثان قضايا التعاون المشترك

&#34;الميزان&#34; ينظم ورشة عمل متخصصة بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر

"الميزان" ينظم ورشة عمل متخصصة بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر

كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس

السعودية تدعم (أونروا) بـ25 مليون دولار والرئيس عباس يثمن

السعودية تدعم (أونروا) بـ25 مليون دولار والرئيس عباس يثمن

منوعات

شاهد: الدكتورة خلود تفاجئ متابعة وترد على تعليقها السلبي

شاهد: الدكتورة خلود تفاجئ متابعة وترد على تعليقها السلبي

الموت يفجع نزار أبو حجر &#34;أبو غالب&#34; بأقرب الناس له

الموت يفجع نزار أبو حجر "أبو غالب" بأقرب الناس له

شاهد: يزن خليل يحدث ضجة بتصريحاته الجريئة عن مشاهده بالقُبلات

شاهد: يزن خليل يحدث ضجة بتصريحاته الجريئة عن مشاهده بالقُبلات

شاهد: فنانة مصرية تحدث جدل بديانات عائلتها

شاهد: فنانة مصرية تحدث جدل بديانات عائلتها

شاهد: محامي شيرين عبد الوهاب يكشف عن تفاصيل جديدة بقضية حبسها بالمشفى

شاهد: محامي شيرين عبد الوهاب يكشف عن تفاصيل جديدة بقضية حبسها بالمشفى

شاهد: وفاء عامر تعلق للمرة الأولى على أزمة طلاق شقيقتها آيتن

شاهد: وفاء عامر تعلق للمرة الأولى على أزمة طلاق شقيقتها آيتن

شاهد: وفاة فنان شهير أثناء غنائه على المسرح بشكل مفاجئ

شاهد: وفاة فنان شهير أثناء غنائه على المسرح بشكل مفاجئ

شاهد: إلهام شاهين تفاجئ الوسط الفني ومتابعيها بهذا القرار الجريئ

شاهد: إلهام شاهين تفاجئ الوسط الفني ومتابعيها بهذا القرار الجريئ

شاهد: منى السابر تشمت بطليق دنيا بطمة برسائل مبطنة

شاهد: منى السابر تشمت بطليق دنيا بطمة برسائل مبطنة

شاهد: درجة الشبه الصادمة بين حلا شيحة وشقيقتها الصغرى

شاهد: درجة الشبه الصادمة بين حلا شيحة وشقيقتها الصغرى

عربي

رئيس فريق التفاوض المصري مع إثيوبيا بشأن سد النهضة يعلن أسباب فشل التوصل لاتفاق

رئيس فريق التفاوض المصري مع إثيوبيا بشأن سد النهضة يعلن أسباب فشل التوصل لاتفاق

سهيل المزروعي: قرارات &#34;أوبك+&#34; مرتبطة بأساسيات العرض والطلب

سهيل المزروعي: قرارات "أوبك+" مرتبطة بأساسيات العرض والطلب

رئيس جنوب إفريقيا: السعودية أبلغتني رغبتها بالانضمام لمجموعة (بريكس)

رئيس جنوب إفريقيا: السعودية أبلغتني رغبتها بالانضمام لمجموعة (بريكس)

للمرة الثانية خلال أيام.. زوارق حربية إسرائيلية تخترق المياه الإقليمية اللبنانية

للمرة الثانية خلال أيام.. زوارق حربية إسرائيلية تخترق المياه الإقليمية اللبنانية