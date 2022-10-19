الاحتلال يواصل حصاره العسكري لمدينة نابلس لليوم التاسع على التوالي



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أغلقت حاجز حوارة جنوب نابلس للخارجين منها صباح اليوم، كما تواصل إغلاق حاجز دير شرف غربا بالسواتر الترابية والمكعبات الاسمنتية.



وشهدت حواجز صرة، والمربعة، وبيت فوريك والحمرا شرق وشمال نابلس، وعورتا جنوبا منذ ساعات الصباح أزمة سير خانقة، بسبب عمليات التفتيش والتدقيق بهويات المواطنين، الذين يمرون عبر هذه الحواجز.





رام الله - دنيا الوطنيواصل الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تشديد إجراءاته وحصاره العسكري لنابلس، لليوم التاسع على التوالي.