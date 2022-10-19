(فدا) يهنئ الجبهة العربية الفلسطينية بذكرى الإنطلاقة "29"

رام الله - دنيا الوطنقدم الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) في محافظة غزة التهنئة إلى الرفاق في الجبهة العربية الفلسطينية بذكرى الانطلاقة (29) من النضال والتجديد ، حيث قدم وفد من قيادة المحافظة برئاسة عضو اللجنة المركزية لـ(فــــــدا) أمال الشاعر أمين سر محافظة غزة .وأكد عضو اللجنة المركزية لـ(فـــدا) بسام حسونة على عمق العلاقة التاريخية بين الحزبين، ونقل تحيات الأمين العام للحزب وأعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية للأمين العام الرفيق سليم البرديني، وعموم الرفاق الأعزاء في الجبهة.كما وأكد على أهمية النضال الوطني المشترك حتى تحقيق كافة قضايا شعبنا في إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين.