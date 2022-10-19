وزير المياه الفلسطيني يلتقي نظيره المصري ويبحثان قضايا التعاون المشترك





جاء ذلك خلال لقائه بنظيره وزير الموارد المائية والري المصري د. هاني سويلم.



وأضاف غنيم خلال اللقاء أن "قطاع المياه الفلسطيني وفي ظل التحديات التي يشهدها يعمل بشكل متسارع لايجاد الخطط والحلول التي يمكن من خلالها مواجهة أخطار هذه التحديات".



كما أكد الطرفان خلال اللقاء على أهمية العمل والتعاون معاً لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الادارة المثلى للموارد البشرية، حيث أشار المهندس غنيم في هذا الجانب الى تخطيط فلسطين للشروع في بناء السدود التي باتت ضرورة ملحة في ظل التحديات التي نواجهها منوها الى الخبرة المصرية و امكانية التعاون في هذا الجانب



كذلك أكد الطرفان على اهمية العمل في تنفيذ الاتفاقية التعاون المشترك التي تم توقيعها سابقا للعمل على رفع قدرات الطواقم الفنية وتبادل الخبرات في مجالات الري والموارد المائية وتقديم الدعم الفني في مجالات المياه الجوفية وادارة تنمية الموارد المائية.



رام الله - دنيا الوطنأكد وزير المياه الفلسطيني المهندس مازن غنيم على أهمية القضايا التي تطرق اليها أسبوع القاهرة للمياه والتي تركزت على قضايا التغير المناخي وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية والتركيز على أهمية تنفيذ سياسات تكاملية المياه للتوصل الى حلول مستدامة لادارة الموارد المائية.