شؤون فلسطينية

بلدية بيت لاهيا توضح لـ "دنيا الوطن" آخر استعداداتها لموسم الشتاء

بلدية بيت لاهيا توضح لـ "دنيا الوطن" آخر استعداداتها لموسم الشتاء
توضيحية
خاص دنيا الوطن - لؤي أبو خوصة
أكدت بلدية بيت لاهيا شمال قطاع غزة، تجهيزها لخطة كاملة استعداداً لموسم الشتاء، بالتعاون مع لجنة الطوارئ المركزية الموحدة في وزارة الحكم المحلي.

وقال مدير عام بلدية بيت لاهيا تامر الصليبي في حديث لـ "دنيا الوطن"، اليوم الثلاثاء، إن البلدية قامت "بتجهيز كل أحواض الترشيح لمياه الأمطار، من خلال إزالة لطبقة الرسوبيات الموجودة من موسم الشتاء السابق، والتي تمنع ترشيح مياه الأمطار للمياه الجوفية حتى تصل لعملية إحلال الأتربة النظيفة لزيادة القدرة على استيعاب وترشيح نسبة كبيرة من المياه".

وأضاف الصليبي أنه "يتم التأكد من جهوزية المولدات والمضخات المتنقلة الموجودة داخل البلدية بحيث تكون جاهزة ميكانيكيا، بالإضافة لمولدات الكهرباء الاحتياطية التي في حال انقطاع التيار الكهربائي تكون موجودة لتغطي أسبوع واحد على الأقل".

وأشار إلى أن البلدية تقوم بإعادة تأهيل وتنظيف مصافي الأمطار المنتشرة في كامل بيت لاهيا، بالإضافة لتنظيف الشوارع من الأتربة والأوساخ التي من الممكن أن تؤدي إلى إغلاق مصافي الأمطار.

 وبخصوص المنطقة المجاورة للمدينة المصرية، أوضح الصليبي أن الشارع المجاور لها كان خالي من شبكات البنية التحتية، والمنسوب التصميمي لهذا الشارع مرتفع جدا ولا يتماشى مع الطبيعة الجغرافية في هذه المنطقة، بحيث شمال وجنوب المنطقة منخفض بمنسوب يصل من 12إلى 16 متر.

ولفت مدير عام بلدية بيت لاهيا، إلى أنه "يتم إعادة تصميم هذا الشارع بحيث تتماشى ارتفاعاته ومناسيبه مع المناطق المحيطة، وبالتالي هذا يتطلب إزالة أتربة بكميات كبيرة وضخمة من هذا الشارع، الأمر الذي أخر العمل به".

وأضاف الصليبي أنه "جاري العمل لتجهيز مصافي الأمطار قريبا، وسيتم الاستكمال خلال الشهر الجاري، والأعمال تسير بشكل جيد لكن من الممكن أن نتعرض لبعض المشاكل كفيضانات في بداية موسم الشتاء".

وختم حديثه بالقول إن "الشارع في السنوات الماضية كان يحدث به فيضانات نتيجة الميل الطبيعي، ونتيجة انعدام وجود البنية التحتية، فيحدث سيل بالمياه وغرق في المنازل الموجودة المبنية على الأراضي الحكومية بشكل غير منظم".

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