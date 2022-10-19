غانتس يكشف حقيقة بيع إسرائيل أسلحة لأوكرانيا

رام الله - دنيا الوطنكشف وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، حقيقة بيع إسرائيل لأوكرانيا أسلحة ودفاعات جوية في ظل استمرار حربها ضد روسيا.ووفق الإعلام الإسرائيلي، فإن غانتس قال: "أريد أن أوضح أننا لن نبيع أسلحة لأوكرانيا، لقد قدمنا ​​لهم مساعدات طبية وإنسانية، ويجب أن يكون واضحًا، لن نبيعهم أسلحة".وتابع: "إذا ادعى نحمان شاي أننا بعنا أو سنبيع، فهو مخطئ، أنا وزير الدفاع ومسؤول عن صادرات الأسلحة الإسرائيلية".وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أنّ بلاده "ستطلب من إسرائيل رسمياً تزويدها بأنظمة دفاع جوي".وقال كوليبا في إحاطةٍ إعلامية: "أوكرانيا ستتوجه إلى إسرائيل وترسل طلباً رسمياً لتزويدها الفوري بوسائل للدفاع الجوي، إلى جانب طلب التعاون والمساعدة في هذا المجال"، وفق قناة (الميادين).كذلك أعلن إرسالهِ مقترحاً إلى الرئيس، فولوديمير زيلينسكي، لقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران.