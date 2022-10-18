شؤون فلسطينية

أسرى محررون: المقاومة هي الأمل في الحرية لباقي الأسرى داخل السجون

أسرى محررون: المقاومة هي الأمل في الحرية لباقي الأسرى داخل السجون
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد أسرى محررون ومختصون على أن المقاومة تتابع قضية الأسرى، ولن تتركهم داخل سجون الاحتلال حتى تحريرهم وعودتهم لأهلهم.

وقال الأسير المحرر في صفقة وفاء الأحرار عيد مصلح إن "المقاومة الفلسطينية لن تترك أسرانا داخل سجون الاحتلال إلا بعد نيل حريتهم".

وأوضح مصلح أن "كتائب عز الدين القسام ستبذل كل الممكن من أجل تحرير الأسرى من سجون الاحتلال في صفقة تبادل مشرفة".

ولفت إلى أن المقاومة الفلسطينية تطالب بالإفراج عن الأسرى ذوي الأحكام العالية قبل البدء بالمفاوضات مع الاحتلال. 

وبيّن أن الشعب الفلسطيني يدفع الثمن والضريبة من أجل تحرير فلسطين، ومدن الضفة المحتلة والقدس تشتعل نارًا تحت أقدام الاحتلال، والشعب الفلسطيني يعرف طريقه لتحرير فلسطين والأسرى.

وبدوره أشار الكاتب والمحلل السياسي محمد القيق إلى أن الأسرى الفلسطينيون يدُركون أن المقاومة تتابع قضية الأسرى وتسعى لتحريرهم.

وقال القيق إن المؤسسات والمنظمات الحقوقية والإنسانية تقف صامتة تجاه ما يحدث للأسرى الفلسطينيين، منها إلى أنه إن لم نتحرك بشكل عاجل لتحرير الأسرى، قد نشهد المزيد من الشهداء والمعاناة.

وأوضح أن الأسرى يعانون من اعتداء الاحتلال  والتنكيل بهم، لردعهم معنويًا ونفسيًا، والمطلوب من المقاومة الفلسطينية قلب الطاولة، ورفع سقف المطالبة وكسر المعادلة مع المحتل.


 

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