شؤون فلسطينية

المطران "حنّا": الحصار العسكري الظالم لن يؤثر على معنويات وإرداة شعبنا

المطران "حنّا": الحصار العسكري الظالم لن يؤثر على معنويات وإرداة شعبنا
رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس صباح هذا اليوم بأن الحصار العسكري الاحتلالي في العديد من المناطق والمدن والبلدات والمحافظات في الضفة الغربية بما فيها القدس انما يندرج هذا في اطار مخطط بآس لتخويف المواطنين والنيل من معنوياتهم .

وقال المطران حنا، إن "انتهاكات وجرائم الاحتلال لن تجعل الفلسطينيين يرفعون راية الاستسلام فكلمة الاستسلام ليست موجودة في قاموسنا كفلسطينيين".

وتابع: "في ظل هذه الجرائم والحصار العسكري الاحتلالي الغاشم فإن ابناء شعبنا كانوا وسيبقون صامدين ثابتين مرابطين ورافضين لهذه الجرائم والتي تمارسها السلطات الاحتلالية والمستوطنين الذين يعيثون فسادا وخرابا في اكثر من مكان وموقع في هذه البقعة المقدسة من العالم ".

وأضاف: "الحصار العسكري المفروض على مدينة نابلس ومحيطها والمترافق مع اعتداء المستوطنين وقوات الاحتلال في حوارة وفي غيرها من الاماكن لن يُجدي نفعا ولن يؤدي الى جعل المواطنين يرضخون او يتماشون مع سياسات وأهداف الاحتلال".

وأكمل: "لا توجد هنالك قوة في هذا العالم قادرة على النيل من عدالة قضيتنا وحقوقنا الوطنية الفلسطينية الثابتة والتي لا تسقط بالتقادم ".

وواصل: "ومن الواضح فإن الأوضاع تسير من سيء الى اسوء لان الفلسطينيين لن يستسلموا للظلم الممارس بحقهم وخاصة في مدينة القدس التي تسعى السلطات الاحتلالية لسلبها من اهلها ومن أبنائها".

وختم: "رسالتنا اليوم التي نطلقها للعالم بأسره وخاصة لاولئك الذين يتغنون بحقوق الانسان أينن انتم مما يحدث في فلسطين من حصار وسياسة عقاب جماعي واين انتم  مما يحدث في القدس مدينة السلام والتي حولها الاحتلال الى مدينة يظلم فيها المقدسيون وتستهدف مقدساتهم وأوقافهم وأحياءهم".

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