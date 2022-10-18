دولي

إسرائيل تستدعي سفير أستراليا عقب سحب بلاده الاعتراف بالقدس عاصمة لها

إسرائيل تستدعي سفير أستراليا عقب سحب بلاده الاعتراف بالقدس عاصمة لها
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، السفير الأسترالي لدى تل أبيب بول غريفيث إثر تراجع بلاده عن اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، وفقًا لإذاعة (الجيش الإسرائيلي). 

وذكرت الإذاعة أنه "تم استدعاء السفير الأسترالي بول غريفيث لتوضيح الخطوة التي أقدمت عليها بلاده". 

وكانت صحيفة (الغارديان) قد كشفت أن النص المحذوف اشتمل على القول "القدس الغربية عاصمة لإسرائيل".  

في المقابل، قامت وزيرة الخارجية الأسترالية الثلاثاء، بنفي ما ورد في التقرير عن تراجع بلادها عن اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، وفقًا لـ (جيروزالم بوست). 

وقالت وزيرة الخارجية بيني وونغ إن "الحكومة السابقة اتخذت قرار الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل"، بحسب موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.

ولم تتخذ الحكومة الحالية أي قرار بالتغيير. تظل أستراليا صديقًا قديمًا وداعمًا قويًا لإسرائيل". 

وأضافت وونغ، مع ذلك، فإن "الحكومة الأسترالية تواصل النظر في الوضع النهائي للقدس كمسألة يتعين حلها بإطار أي مفاوضات سلام مقبلة".

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