النخالة: ما يجري بالضفة تحدٍ لشعبنا ومقاومته

عقب زياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد، يوم الثلاثاء، على ما يحدث في الضفة الغربية والقدس من أحداث جراء مواصلة الاحتلال في اعتداءاته.



وقال النخالة إن "ما يجري في الضفة الغربية الباسلة وعلى وجه الخصوص في مدينة القدس المحتلة، ونابلس وجنين ومخيم شعفاط، هو تحدٍ للشعب الفلسطيني ومقاومته".





وأضاف: "على العدو ألّا ينسى، فالمقاومة وحركة الجهاد الإسلامي لن تتخلى عن مسؤولياتها وواجباتها".





وأكمل النخالة أن "المقاومة ستكون حاضرة كلما اقتضت الضرورة لذلك، فوحدة شعبنا ومقاومته هي من أوجب الواجبات الآن".

رام الله - دنيا الوطن