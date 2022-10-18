قيادي بـ(حماس): تصاعد المقاومة بالضفة يبرهن استعداد شعبنا للتضحية

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة (حماس)، فتحي قرعاوي، أن عمليات المقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية، هي الطريق الأجدى والأصوب، لإنهاء الاحتلال والرد على جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.وشدد قرعاوي على أن شعبنا متمسك بالمقاومة ومستعد لحماية المقاومين، الذين يبذلون أرواحهم في سبيل تحرير فلسطين ودحر الاحتلال عنها.وذكر أن تصاعد عمليات المقاومة في الضفة الغربية وما ينتج عنها من ارتقاء للشهداء، يبرهن استعداد شعبنا الكامل لتقديم كافة التضحيات من أجل فلسطين والأقصى والمقدسات الإسلامية.وأشار إلى أن اعتداءات الاحتلال وجرائمه المتكررة بحق الفلسطينيين، ستقابل بردود فعل مقاومة تبرك حسابات الاحتلال، وتزيد من ثورة الشارع الفلسطيني الذي يرفض الاستسلام والخضوع للمحتل.