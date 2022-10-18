شؤون فلسطينية

جمعية الكشافة الفلسطينية تفتتح الدراسة الإبتدائية - اعداد القادة " عزتنا بوحدتنا "

جمعية الكشافة الفلسطينية تفتتح الدراسة الإبتدائية - اعداد القادة " عزتنا بوحدتنا "
رام الله - دنيا الوطن
افتتحت جمعية الكشافة الفلسطينية –مفوضية التدريب وتنمية القيادات السبت 15/10/2022 الدراسة الابتدائية في مدرسة خالد الحسن بمحافظة خان يونس بحضور "40" مشاركا .

وقد افتتح الدراسة التي جاءت بعنوان " عزتنا بوحدتنا " نائب رئيس جمعية الكشافة الفلسطينية القائد محمد الحسني بحضور هيئة الدراسة والتدريب اضافة الى عضو المكتب التنفيذي القائد محمد البريم .

وقد ألقى القائد محمد الحسني كلمة الافتتاح أكد فيها على حرص جمعية الكشافة الفلسطينية الدائم على التأهيل المستمر قادة العمل الكشفي في جميع أنحاء المحافظات الجنوبية لدورها المهم في تطوير مستويات القادة بما يعود من نفع على الحركة الكشفية الفلسطينية.

وبدوره شكر القائد محمود قشطة مفوض التدريب بالمحافظات الجنوبية ، هيئة الدراسة لجهودها المبذولة كما وتمنى كل التوفيق لجميع القادة المشاركين.

وتستمر الدراسة على مدى "4" أيام متتالية.

حيث تتكون هيئة دراسة من نخبة من قادة العمل الكشفي بالمحافظة وهي على النحو التالي :

قائدة الدراسة القائد نادر الرقب ، قائد الفرقة القائد حمدان أبو مصطفى ، القائد محمد القرا ،القائد معاذ أبو سبلة .القائد حمدان أبو خاطر ، القائد حسن زعرب عبدالله النجار ..

وتتكون هيئة التدريب من قادة أصحاب خبرات عالية في مجال التدريب القائد محمد الحسني ، القائد محمود قشطة ،

القائدصخر حميد، القائد أحمد سرحان ، القائد ديب الشاعر.
القائد محمد العفيفي ، القائد نائل الحلاق ، القائد عماد عثمان.


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