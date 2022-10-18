شؤون فلسطينية

"حماية" يوجه رسالة شكر لوزارة الخارجية الأسترالية بشأن التراجع عن الاعتراف بالقدس عاصمة إسرائيل

"حماية" يوجه رسالة شكر لوزارة الخارجية الأسترالية بشأن التراجع عن الاعتراف بالقدس عاصمة إسرائيل
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعرب مركز حماية لحقوق الإنسان عن احترامه لموقف استراليا بشأن التراجع عن الاعتراف بالقدس المحتلة كعاصمة لدولة الاحتلال الاسرائيلي.

وأشاد المركز في رسالة أرسلها للخارجية الأسترالية ظهر اليوم بالموقف الاسترالي الذي جاء منسجماً مع قيم العدالة ومبادئ حقوق الانسان والقرارات الدولية، ومؤكداً أن تغير يجري بشأن القدس المحتلة يشكل عقبة أمام إحلال السلام في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واستعرض المركز جانب من سياسات الاحتلال الإسرائيلي العنصرية ضد مدينة القدس والمقدسيين المتمثلة في الاقتحام المتكرر للاماكن المقدسة والمسجد الأقصى وتعمد اطلاق القنابل الصوتية والذخيرة الحية وقتل المواطنين الفلسطينيين المتواجدين في المسجد الاقصى، اضافة الى حملات الاعتقال التعسفية داخل مدينة القدس وما يتبعها من التضييق على المواطنين في المدينة.

وشدد المركز على تمسك الشعب الفلسطيني بحقه في تقرير مصيره ورفضه الدائم للخطط الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية وبشكل خاص في مدينة القدس المحتلة.

وحثّ المركز الخارجية الأسترالية على العمل مع شركائهم في المجتمع الدولي نحو الضغط على سلطات الاحتلال لوقف انتهاكاتها وأنشطتها الاستيطانية وغير القانونية في القدس المحتلة.

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