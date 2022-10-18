شؤون فلسطينية

لن نخضع لابتزاز حماس.. مجدلاني: أي اتفاق بشأن الغاز غير خاضع للمحاصصة السياسية

لن نخضع لابتزاز حماس.. مجدلاني: أي اتفاق بشأن الغاز غير خاضع للمحاصصة السياسية
حقل غزة مارين
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، يوم الثلاثاء، أن "أي اتفاق بشأن الغاز غير خاضع للمحاصصة السياسية مع أي حزب كان من الأحزاب".

وأضاف مجدلاني في تصريحات لقناة (الشرق) السعودية، أن "حركة حماس لا تشكل عقبة بشأن أي اتفاق حول الغاز، ولن نخضع لابتزازها".

وتابع: "إذا كانت السلطة تريد أن تخضع لابتزاز وضغط حركة حماس هذا يعني أننا سنقسم الموارد الطبيعية في بلادنا على الأحزاب السياسية، وهي 14 حزب وفصيل سياسي".

وأردف مجدلاني: "بالتالي لا نكون أمام دولة، بل سنكون أمام دولة ميليشيات، وفلسطين ليست دولة ميليشيات على الإطلاق".

وأكمل: "يمكن لحقل مارين غزة أن ينتج نحو 1.4 تريليون قدم مكعب من الغاز على مدار 12 عاماً".

وشدد مجدلاني أن "الجانب الإسرائيلي ليس طرفا على الإطلاق في هذا الاتفاق، ولم تجر أية مباحثات فلسطينية إسرائيلية حول هذا الموضوع على الإطلاق".

وزاد: "طيلة الـ18 شهرا الماضية التي كان يجري فيها النقاش مع الأشقاء في مصر، والتي تطورت مؤخرا بشكل سري، يعني لم يجر أي نقاش في هذا الموضوع، الإسرائيليون كانوا عاملا معطلا منذ عام 1999".

هذا ونقلت صحيفة (الشرق الأوسط)، عن مصادر لم تسمها، قولها إن مصر نجحت في إقناع إسرائيل بالبدء في استخراج الغاز من الحقل الفلسطيني بعد تطويره، وكانت هناك ضغوط خارجية مرتبطة بحاجة أوروبية للغاز في ظل الأزمة الحالية في العالم بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية.

وقالت الصحيفة، إن "المفاوضات التي تجري حالياً متعلقة بالآليات والحصص والإيرادات، وأن هناك تقدماً كبيراً".

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، قال إن الحكومة ستشكل فريقاً يضم عدداً من الوزراء؛ لمتابعة موضوع الغاز الفلسطيني في قطاع غزة.

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