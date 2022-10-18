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رئيس جنوب إفريقيا: السعودية أبلغتني رغبتها بالانضمام لمجموعة (بريكس)

رئيس جنوب إفريقيا: السعودية أبلغتني رغبتها بالانضمام لمجموعة (بريكس)
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامابوزا، اليوم الثلاثاء، إن المملكة العربية السعودية أبدت اهتماماً بالإنضمام إلى تحالف (بريكس)، الذي يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

ونقلت محطة SABC الإذاعية الجنوب أفريقية، عن الرئيس رامابوزا، الذي عاد من زيارة للسعودية، قوله: "إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أعرب عن رغبة المملكة العربية السعودية في الانضمام إلى مجموعة (بريكس)". مشيراً إلى أن السعودية ليست الدولة الوحيدة التي تسعى إلى عضوية (بريكس).

وأشار رامابوزا إلى أن جنوب إفريقيا ستترأس مجموعة (بريكس) في عام 2023، مضيفاً: "سيجري النظر في مسألة توسع مجموعة (بريكس)، وإن هناك عددا من الدول على اتصال مع (بريكس) حول هذه المسألة".

ومجموعة (بريكس) تأسست في 2006، وهي اختصار للأحرف الأولى باللغة الإنجليزية لأسماء الدول المكونة للمنظمة (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب إفريقيا).

ويعتبر التكتل صاحب أسرع نمو اقتصادي في العالم، وتساههم دول (بريكس) بنحو 25% من إجمالي الناتج العالمي، وتحتل قرابة 26% من مساحة الأراضي في العالم.

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