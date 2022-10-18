المكتبة الوطنيّة تزور السّفارة الفلسطينيّة في مصر

رام الله - دنيا الوطنزار وفد المكتبة الوطنيّة الفلسطينيّة وعلى رأسه رئيس المكتبة عيسى قراقع، مقرّ سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربيّة، والتقى بالسّفير دياب الّلوح.وقدّم قراقع شرحاً مفصّلاً حول مشروع المكتبة الوطنيّة، ومساعيها لبناء علاقات مع الدّول العربيّة الشّقيقة، لاسيما مصر، للاستفادة من تجربتها العريقة في حفظ الإرث القومي.بدوره، أبدى السّفير دياب اللوح استعداده لتقديم جميع أشكال التّسهيلات الّلازمة لزيارة المؤسّسات المصريّة ذات العلاقة بعمل المكتبة الوطنيّة الفلسطينيّة، معبّراً عن أهمّية المشاركة الفعليّة في بناء هذا المشروع الوطنيّ للحفاظ على الموروث الوطنيّ والثّقافي للشّعب الفلسطيني.وضمّ الوفد كلاًّ من هيثم عمرو مساعد رئيس المكتبة وفواز سلامة مدير عام الأرشيف وناصر دمج مسؤول الأنشطة.