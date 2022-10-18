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للمرة الثانية خلال أيام.. زوارق حربية إسرائيلية تخترق المياه الإقليمية اللبنانية

للمرة الثانية خلال أيام.. زوارق حربية إسرائيلية تخترق المياه الإقليمية اللبنانية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اخترق زورق حربي إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، المياه الإقليمية اللبنانية، عقب المباحثات الأخيرة بين الطرفين لترسيم الحدود فيما بينهما. 

وبدوره، قال الجيش اللبناني، إن "زورقا حربيا إسرائيليا اخترق المياه الإقليمية اللبنانية صباح أمس، وهو اتهام نفته إسرائيل، في ثاني نزاع من نوعه هذا الأسبوع بينما يعمل الجانبان على إتمام اتفاق لترسيم الحدود البحرية".

وأفاد الجيش اللبناني بأن الاختراق وقع في البحر المتوسط قبالة رأس الناقورة، بحسب قناة (الجزيرة).

وأضاف بيان الجيش أن قيادته تتابع موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).

وردا على ذلك، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي "لم يحدث أي عبور" إلى المياه الإقليمية اللبنانية الاثنين.

ويوم الأحد الماضي، أعلن الجيش اللبناني أن زوارق حربية إسرائيلية خرقت المياه الإقليمية اللبنانية مرات متعددة يوم السبت في منطقة تقع قبالة رأس الناقورة بالقرب من حدود البلدين، وهو ما نفاه الجيش الإسرائيلي أيضا.

وفي وقت سابق، توصل الطرفان إلى اتفاق بوساطة الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية، وينتظر الاتفاق إعلانا رسميا من واشنطن.

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