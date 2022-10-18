"أبو عرة": الحاضنة الشعبية تشكّل قوة للمقاومة وتضعف الاستفراد بها

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة (حماس) مصطفى أبو عرة، على أن الحاضنة الشعبية هي التي تحمي الثوار والمقاومين، وتشكل قوة للمقاومة وحافظة لها.وقال أبو عرة إن المطلوب من شعبنا أن يشكل الحاضنة لأبنائهم الذين ينوبون عنهم في مقارعة الاحتلال، وهذا العمل يشكل قوة للمقاومة وحفظا لها.واعتبر أن هذه الحاضنة تضعف كل محاولات الاحتلال بالتضييق على الشعب وحصاره للتخلي عن أبنائه كما يحصل في نابلس، ويجب أن تثبت هذه الحاضنة مهما بلغت التضحيات وكان الثمن.وأوضح أنه منذ بداية الثورات الفلسطينية كانت الحاضنة الشعبية هي التي تحمي الثوار والمقاومين، وما فعله شباب شعفاط بحلق رؤوسهم للتغطية على المقاوم المطارد ليس جديداً على الشعب الفلسطيني.وأضاف: "في ثورة 1936 كان الثوار يلبسون على رؤوسهم الكوفية والعقال ومعظم الناس يلبسوا الطربوش، فصدر قرار ونداء للشعب الفلسطيني بتغيير لباس الرأس من الطربوش إلى الكوفية والعقال، وكانت استجابة الناس كبيرة وعالية جدا حيث غير أكثر الناس لباسهم وصار الثوار يسيرون متخفين بين جمهور الناس دون أن يلفتوا نظر المحتل الانجليزي في ذلك الوقت".