الدبعي يتحدث عن حملة "حاصر حصارك" لمساندة نابلس

رام الله - دنيا الوطنأكد نائب رئيس جامعة النجاح الوطنية للشؤون المجتمعية، رائد الدبعي، أن حملة "حاصر حصار" التي أطلقتها الجامعة ومركز الإعلام من أجل مساندة نابلس، تعد حملة تحدٍ لمواجهة كل إجراءات الاحتلال والظروف التي تعيشها المدينة.وقال الدبعي في حديثه لـ(النجاح): إن "الجامعة تفخر بوجودها جزء من لجنة الطوارئ العليا والفاعليات والمؤسسات في محافظة نابلس.وأضاف أن "جامعة النجاح وهي إحدى المؤسسات الكبرى في محافظة نابلس ستعمل من أجل الخروج من هذه الأزمة التي يختلقها المستوطنين والاحتلال".وتابع الدبعي: "نفخر بالتعاون مع مختلف المؤسسات الشقيقة في نابلس من أجل أن نعيدها إلى سابق عهدها، وأن نعيد جامعة النجاح منارة للعلم".وأردف قائلاً: "في كل مرة وفي كل الظروف نوازن الأمور بحيث تكون سلامة الطالب والمواطن هي الأهم، ومن أجل ذلك قررنا في الجامعة أن يكون التعليم إلكترونياً في ظل الظروف التي تشهدها نابلس".وكانت جامعة النجاح ومركز الإعلام أطلقا اليوم الثلاثاء حملة لدعم وإسناد الأهالي في محافظة نابلس، في ظل الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال على المدينة.