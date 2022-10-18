فلسطين تشارك بأعمال الجمعية العامة لمنظمة (انتربول)

رام الله - دنيا الوطنشاركت دولة فلسطين، اليوم الثلاثاء، في أعمال الدورة الـ90 للجمعية العامة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (انتربول) المنعقدة في دولة الهند.ومثل فلسطين في هذا أعمال هذه الدورة، وفق بيان لوزارة الداخلية، المساعد الأمني لوزير الداخلية اللواء محمد جبريني، ومدير المكتب المركزي الوطني (انتربول فلسطين) العميد محمود صلاح الدين، ومدير قسم الاتصال الدولي في مكتب إنتربول فلسطين المقدم محمد مسامح.ويكتسب الاجتماع أهمية كبيرة، من حيث مستوى الحضور والموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، التي تتضمن التصويت على شغل المناصب في اللجنة التنفيذية للمنظمة، ما سيمنح دولة فلسطين ثقلا سياسيا على المستويين الإقليمي والدولي.وسيناقش العديد من القرارات التي تهم المنظمة الدولية ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، علما أن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية تضم في عضويتها 195 دولة.