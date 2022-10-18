أوكرانيا: سنطلب تزويدنا بأنظمة دفاع جوي إسرائيلية

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، اليوم الثلاثاء،أنّ بلاده "ستطلب من إسرائيل رسمياً تزويدها بأنظمة دفاع جوي".وقال كوليبا في إحاطةٍ إعلامية: "أوكرانيا ستتوجه إلى إسرائيل وترسل طلباً رسمياً لتزويدها الفوري بوسائل للدفاع الجوي، إلى جانب طلب التعاون والمساعدة في هذا المجال"، وفق قناة (الميادين).كذلك أعلن كوليبا إرسالهِ مقترحاً إلى الرئيس، فولوديمير زيلينسكي، لقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران.وأضاف: "في ضوء الدمار الكبير الذي أحدثته الطائرات المسيرة الإيرانية للبنية التحتية المدنية في أوكرانيا، وأيضاً فيما يتعلق بظهور تقارير عن احتمال استمرار إمداد إيران بالأسلحة إلى روسيا، أقدّم اقتراحاً للرئيس بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران".ويأتي طلب كوليبا من إسرائيل تزويد بلاده بأنظمة دفاع جوي بعدما دعا أعضاء في (كنيست) إسرائيل الأسبوع الماضي إلى إرسال "القبة الحديدية" إلى أوكرانيا، بالرغم من تهديد روسيا "تل أبيب" بأن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى الإضرار بالعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.