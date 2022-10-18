شؤون فلسطينية

سلطة جودة البيئة تطلق نظاما وطنيا للقياس والإبلاغ والتحقق في فلسطين

سلطة جودة البيئة تطلق نظاما وطنيا للقياس والإبلاغ والتحقق في فلسطين
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت سلطة جودة البيئة، بالتعاون مع جميع الجهات الوطنية ذات العلاقة، نظاما وطنيا للقياس والإبلاغ والتحقق في دولة فلسطين، لمتابعة التقدم المحرز بخصوص رصد انبعاثات غازات الدفيئة والحد منها على المستوى الوطني.

وتهدف سلطة البيئة من خلال هذا النظام، إلى توثيق الدعم المتلقى من قبل دولة فلسطين من الصناديق الدولية التي تمول مشاريع تغير المناخ، وذلك على ضوء انضمام دولة فلسطين إلى اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ، وإلى المبادرة العالمية "شفافية العمل المناخي" التي تهدف لبناء وتعزيز أنظمة الشفافية الخاصة بالعمل المناخي في دولة فلسطين.

وتعتبر الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ مُلزَمة بتقديم تقارير دورية ومعلومات لمؤتمر الأطراف عما قامت أو ستقوم به الدول من أعمال ونشاطات لتنفيذ الاتفاقية، وحيث يمثل نظام القياس والإبلاغ والتحقق جانبا أساسيا من جوانب تنفيذ الاتفاقية، حيث أنه يتيح للدول الأطراف في الاتفاقية إعلام بعضها البعض بالإنجاز على المستوى الوطني، بهدف تقييم الجهد العالمي في مجال الحد من انبعاثات غازات الدفيئة.

ويهدف النظام إلى تسهيل عملية تحديث التقارير الوطنية المطلوب تقديمها بشكل دوري للاتفاقية الإطارية من أجل زيادة الشفافية حول مشاريع التخفيف من الانبعاثات المدعومة دوليا، كما يعد هذا النظام متطلبا أساسيا للاستفادة من آليات أسواق الكربون الدولية التي يجري بلورتها حاليا تحت مظلة الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ.

وأشارت سلطة جودة البيئة إلى أنه في إطار التعاون والشراكة وتكامل الأدوار مع الجهات الوطنية ذات العلاقة وتعزيزا لمبدأ الشراكة وتبادل المعلومات والخبرات، وبناء وتطوير القدرات والمهارات، وإيجاد آليات عمل مشتركة من خلال التدريب والتأهيل للكوادر الوطنية في مختلف المجالات وبما ينعكس إيجاباً على حسن الأداء الوطني، تم توقيع مذكرات تفاهم مع سبع جهات حكومية ذات علاقة كخطوة أولى وهي: وزارة الحكم المحلي، وزارة النقل والمواصلات، وسلطة المياه، وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية، ووزارة الزراعة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز المركزي للإحصاء.

ولفتت إلى أنه من المتوقع أن يتم في المستقبل توسيع قاعدة الشراكة بما يضمن جهات وطنية جديدة بهدف تعزيز النظام الوطني للقياس والإبلاغ والتحقق، مبينة أن المذكرات تهدف إلى تحديد المهام والأدوار والمسؤوليات المتعلقة بإدارة وتشغيل، وصيانة، واستدامة واستخدام النظام الوطني للقياس والإبلاغ والتحقق متعدد المستويات حيث أن سلطة جودة البيئة لها الحق في الإدارة والتحكم والتشغيل للنظام الوطني للقياس والإبلاغ والتحقق وتعمل على ضمان ديمومة تزويد النظام بالمعلومات وتشغيل النظام وتطويره حسب الحاجة، بحيث تقوم الجهات ذات العلاقة بتزويد النظام بالبيانات المطلوبة منهم وبالجودة والدقة المطلوبة والتأكد من تحديث هذه البيانات في الوقت المناسب وبشكل دوري ومستمر.

أخبار ذات صلة

بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر.. مركز &#34;شمس&#34;: ازدياد مظاهر الفقر وتداعياته الاجتماعية والاقتصادية

بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر.. مركز "شمس": ازدياد مظاهر الفقر وتداعياته الاجتماعية والاقتصادية

المكتبة الوطنيّة تزور السّفارة الفلسطينيّة في مصر

المكتبة الوطنيّة تزور السّفارة الفلسطينيّة في مصر

&#34;أبو عرة&#34;: الحاضنة الشعبية تشكّل قوة للمقاومة وتضعف الاستفراد بها

"أبو عرة": الحاضنة الشعبية تشكّل قوة للمقاومة وتضعف الاستفراد بها

الدبعي يتحدث عن حملة &#34;حاصر حصارك&#34; لمساندة نابلس

الدبعي يتحدث عن حملة "حاصر حصارك" لمساندة نابلس

إصابة عائلة في اعتداء لقوات الاحتلال جنوب الخليل

إصابة عائلة في اعتداء لقوات الاحتلال جنوب الخليل

فلسطين تشارك بأعمال الجمعية العامة لمنظمة (انتربول)

فلسطين تشارك بأعمال الجمعية العامة لمنظمة (انتربول)

&#34;النضال الشعبي&#34; تدعو الحكومة الفلسطينية لبناء منظومة حماية اجتماعية شاملة وصياغة خطة تنموية

"النضال الشعبي" تدعو الحكومة الفلسطينية لبناء منظومة حماية اجتماعية شاملة وصياغة خطة تنموية

توقيع اتفاقية لدعم التعليم في القدس بقيمة 6.3 مليون دولار

توقيع اتفاقية لدعم التعليم في القدس بقيمة 6.3 مليون دولار

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المكتبة الوطنيّة تزور السّفارة الفلسطينيّة في مصر

المكتبة الوطنيّة تزور السّفارة الفلسطينيّة في مصر

الدبعي يتحدث عن حملة &#34;حاصر حصارك&#34; لمساندة نابلس

الدبعي يتحدث عن حملة "حاصر حصارك" لمساندة نابلس

إصابة عائلة في اعتداء لقوات الاحتلال جنوب الخليل

إصابة عائلة في اعتداء لقوات الاحتلال جنوب الخليل

سلطة جودة البيئة تطلق نظاما وطنيا للقياس والإبلاغ والتحقق في فلسطين

سلطة جودة البيئة تطلق نظاما وطنيا للقياس والإبلاغ والتحقق في فلسطين

&#34;النضال الشعبي&#34; تدعو الحكومة الفلسطينية لبناء منظومة حماية اجتماعية شاملة وصياغة خطة تنموية

"النضال الشعبي" تدعو الحكومة الفلسطينية لبناء منظومة حماية اجتماعية شاملة وصياغة خطة تنموية

اللجنة العليا لمتضرري عدوان 2014 ترحب بما أكدته (أونروا) بالسعي لجلب تمويل لتعويضهم

اللجنة العليا لمتضرري عدوان 2014 ترحب بما أكدته (أونروا) بالسعي لجلب تمويل لتعويضهم

سنغافورة تفتتح مكتب تمثيل رسمي لها لدى فلسطين

سنغافورة تفتتح مكتب تمثيل رسمي لها لدى فلسطين

أبو كرش: تلاعب الاحتلال بمواعيد الزيارات انتهاك للقانون الدولي والإنساني

أبو كرش: تلاعب الاحتلال بمواعيد الزيارات انتهاك للقانون الدولي والإنساني

منوعات

شاهد: ياسمين صبري تلفت الأنظار بإطلالة مميزة وتغيير واضح في ملامحها

شاهد: ياسمين صبري تلفت الأنظار بإطلالة مميزة وتغيير واضح في ملامحها

شاهد: لميس الحديدي تهاجم أسرة شيرين عبد الوهاب

شاهد: لميس الحديدي تهاجم أسرة شيرين عبد الوهاب

شاهد: مصطفى كامل يهدد مطربي المهرجانات &#34;ستكون وقفة قاتلة&#34;

شاهد: مصطفى كامل يهدد مطربي المهرجانات "ستكون وقفة قاتلة"

شاهد: فنان مصري يهاجم رضوى الشربيني بطريقة عنيفة

شاهد: فنان مصري يهاجم رضوى الشربيني بطريقة عنيفة

شاهد: محمد الترك ينشر تدوينة هندية ويتراجع عن طلاقه من دنيا بطمة

شاهد: محمد الترك ينشر تدوينة هندية ويتراجع عن طلاقه من دنيا بطمة

شاهد: نادين الراسي تستذكر شقيقها الراحل جورج بفيديو مؤثر

شاهد: نادين الراسي تستذكر شقيقها الراحل جورج بفيديو مؤثر

فنانة مصرية تخفي مرضها خلال التصوير وترحل قبل عرض المسلسل

فنانة مصرية تخفي مرضها خلال التصوير وترحل قبل عرض المسلسل

شاهد: منتجة مصرية تفجر مفاجآت بما حدث مع شيرين بعد التعدي عليها بالضرب

شاهد: منتجة مصرية تفجر مفاجآت بما حدث مع شيرين بعد التعدي عليها بالضرب

شاهد: عمر كمال يضع حد لمتابعيه ويكشف حقيقة خطوبته من طليقة أحمد الفيشاوي

شاهد: عمر كمال يضع حد لمتابعيه ويكشف حقيقة خطوبته من طليقة أحمد الفيشاوي

شاهد: محمد الشرنوبي يفاجئ جمهوره بخبر سار

شاهد: محمد الشرنوبي يفاجئ جمهوره بخبر سار

عربي

ولي عهد الكويت: على المواطن مسائلة ومحاسبة النواب بعد انتخابهم

ولي عهد الكويت: على المواطن مسائلة ومحاسبة النواب بعد انتخابهم

الإمارات تدعم بيان &#34;الخارجية السعودية&#34; بشأن مراجعة أوضاع الأسواق النفطية وخفض الإنتاج

الإمارات تدعم بيان "الخارجية السعودية" بشأن مراجعة أوضاع الأسواق النفطية وخفض الإنتاج

مسؤولة أممية: تفاقم أزمة الأمن الغذائي في لبنان

مسؤولة أممية: تفاقم أزمة الأمن الغذائي في لبنان

محمد بن زايد لـ &#34;زيلينسكي&#34;: تبعات الأزمة الأوكرانية تمتد إلى أنحاء العالم كافة

محمد بن زايد لـ "زيلينسكي": تبعات الأزمة الأوكرانية تمتد إلى أنحاء العالم كافة