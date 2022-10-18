برئاسة الحية.. قاسم لـ"دنيا الوطن": وفد حماس سيتوجه غدًا لدمشق



وقال قاسم في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن": إن "وفد من حماس برئاسة رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية د. خليل الحية يزور دمشق غدًا الأربعاء، ضمن وفد قيادي من الفصائل".



وكانت حماس قد أعلنت، في بيان لها، منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، عن عزمها المضي في بناء وتطوير علاقات راسخة مع سورية، وإدانتها الغارات الإسرائيلية على مواقع للنظام في سوريا.



وقالت صحيفة (الوطن) السورية: إن "القيادة السورية ستستقبل خلال الأيام القليلة المقبلة وفداً يضم فصائل المقاومة الفلسطينية، بينهم ممثلون عن حركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، وتحديداً من الجناح المقاوم وليس الجناح الإخواني".



خاص دنيا الوطنكشف الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، مساء يوم الثلاثاء، موعد زيارة وفد حركته إلى العاصمة السورية- دمشق.