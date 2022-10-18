برئاسة الحية.. قاسم لـ"دنيا الوطن": وفد حماس سيتوجه غدًا لدمشق
كشف الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، مساء يوم الثلاثاء، موعد زيارة وفد حركته إلى العاصمة السورية- دمشق.
وقال قاسم في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن": إن "وفد من حماس برئاسة رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية د. خليل الحية يزور دمشق غدًا الأربعاء، ضمن وفد قيادي من الفصائل".
وكانت حماس قد أعلنت، في بيان لها، منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، عن عزمها المضي في بناء وتطوير علاقات راسخة مع سورية، وإدانتها الغارات الإسرائيلية على مواقع للنظام في سوريا.
وقالت صحيفة (الوطن) السورية: إن "القيادة السورية ستستقبل خلال الأيام القليلة المقبلة وفداً يضم فصائل المقاومة الفلسطينية، بينهم ممثلون عن حركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، وتحديداً من الجناح المقاوم وليس الجناح الإخواني".
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