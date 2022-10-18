الاحتلال يعلق زيارات أهالي الأسرى حتى هذا التاريخ

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي علقت زيارات أهالي الأسرى لأبنائهم حتى تاريخ 2/11/2022، وذلك وفق ما أبلغتها به اللجنة الدولية للصليب الأحمر.واعتبر مدير عام العلاقات العامة والإعلام في وزارة الأسرى، صابر أبو كرش، أن تلاعب الاحتلال وتأجيل موعد زيارات أهالي الأسرى انتهاك صارخ وصريح للقانون الدولي والإنساني، وتلاعب بمشاعر المئات من أهالي الأسرى.وأوضح أبو كرش، أن الاحتلال يقوم بتأجيل موعد زيارات أهالي الأسرى لأبنائهم للمرة الثالثة على التوالي، حيث كانت الزيارة مقررة في غضون هذا الشهر وتم تأجيلها إلى الثامن من شهر نوفمبر القادم، الأمر الذي آثار حالة من الغضب بين أهالي الأسرى حول موعد الزيارات.وحذر من تداعيات هذه القرارات، داعياً المؤسسات الحقوقية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالوقوف بجانب أهالي الأسرى من أجل الضغط على الاحتلال كي يتراجع عن قراره، لأن السكوت عن القرار سيؤدى إلى تقليص حقوق أخرى لأهالي الأسرى وأبنائهم داخل السجون.