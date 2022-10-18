فيديو.. بلدية غزة: قمنا بجهود لمنع غرق الشوارع في فصل الشتاء









رام الله - دنيا الوطنتحدث مدير دائرة الصرف الصحي ومياه الأمطار في بلدية غزة، م. محمد الإمام، حول جاهزية مصافي مياه الأمطار لاستقبال موسم الشتاء المقبل، وآخر انجازاتهم في سياق الأمر.وقال الإمام في مقابلة لـ "دنيا الوطن": إن "البلدية على مدار سنوات تسعى لتطوير قدرتها على استقبال موسم الأمطار وكذلك البنى التحتية في مدينة غزة".وتابع: "خلال العام الماضي تم تطوير خط المطر الواقع في شارع عبد القادر الحسيني وقمنا بعمل صندوق (بوكس كلفر) ذا أبعاد 2X2م، والذي سيعمل على حل أكثر من نقطة ساخنة كانت تتعرض سنويًا لغرق وارتفاع مناسيب المياه".وأضاف الإمام: "سنقوم خلال العام الحالي بتنفيذ مشروع تمديد خط مياه الأمطار في المنطقة الواصلة بين شارعي المنصورة والمنطار، وبالتالي سيعمل على تخفيف كميات المياه الواصلة إلى منطقة المدارس، وكذلك هناك مشروع ثالث بمنطقة شارع يافا، وهذا سيعمل على إصلاح جزء من أضرار حرب "2021.وأردف: "أما على صعيد جاهزية برك تجميع مياه الأمطار، فمدينة غزة توجد بداخلها أربع برك رئيسية لتجميع مياه المطر(الشيخ رضوان، عسقولة، الصداقة، الزيتون الثانية 7B)، ومنذ مطلع شهر أيار/ مايو الماضي بدأنا بعملية تأهيل لهذه البرك وتنظيفها من خلال قشط وجمع الرواسب التي بقيت العام الماضي وترحيلها إلى مكب النفايات".وأوضح الإمام أنه خلال عملية التنظيف قاموا بترحيل ما عددها 465 نقلة رمل إلى مكب النفايات، وهذا رقم كبير جدًا مقارنة بالجهد الذي تم في الفترة من شهر أيار الماضي وحتى أيلول/ سبتمبر المنصرم، والآن جميع البرك مهيأة لاستقبال موسم الأمطار.وذكر أنه منذ بداية شهر أيلول الماضي بدأنا عملية تنظيف مصافي مياه الأمطار في جميع أنحاء مدينة غزة، بداية من الجهة الشرقية باتجاه الغرب، وحتى اللحظة قمنا تنظيف 60% من إجمالي المصافي البالغ عددها 4500 مصفاه، وجار العمل فيها وخلال أسبوعين إلى ثلاثة سيتم استمال عملية لتنظيف، حيث نسابق الزمن لتنظيف كافة مصافي المدينة.وحول إمكانية تكرار أزمة منخفض (إلسكا2013)، يأمل الإمام ألا تتكرر، قائلًا: "هناك بعض التجهيزات التي تمت بعد هذا المنخفض، وعلى مدار التسع سنوات الماضية تم خلالها تطوير بركة أمطار الشيخ رضوان وكذلك مضخاتها وبرك الأمطار الأخرى مثل عسقولة والصداقة وزيادة الحجم الاستيعابي".