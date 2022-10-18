شؤون فلسطينية

خاطر: (عرين الأسود) تمثل فكرة المقاومة ومنهج تحدي الاحتلال وأدواته

خاطر: (عرين الأسود) تمثل فكرة المقاومة ومنهج تحدي الاحتلال وأدواته
لمى خاطر
رام الله - دنيا الوطن
قالت الكاتبة والناشطة السياسية لمى خاطر إن حالة (عرين الأسود) في نابلس باتت تمثل فكرة المقاومة ومنهجها، المتحدية للاحتلال وأدواته، والمتجاوزة كل خيارات التسوية والجمود، مؤكدة أن الحواضن الشعبية للمقاومة في الضفة الغربية متزايدة.

 وأشارت خاطر إلى أن مجموعة العرين استطاعت في وقت قياسي أن تحظى بإجماع والتفاف كبيرين على مستوى فلسطين، كونها تشكل مظلة لكل مؤمن بخيار المقاومة بغض النظر عن لونه الفكري.

 وأوضحت خاطر أن (عرين الأسود) وهي في احتضانها للمقاومين من عدة مشارب سياسية، تحاكي فكرة الغرفة المشتركة للمقاومة في غزة، ولكن على نطاق أبسط وأصغر.

 وبيّنت أن المجموعة تركز على الفعل ولا تنشغل بالاستعراض، أو إطلاق النار في الهواء، بمعنى أنه تمثل البندقية النظيفة التي ضبطت بوصلتها باتجاه مواجهة الاحتلال.

ولفتت خاطر إلى أن (عرين الأسود) لم تتورط في أعمال بلطجة أو استقواء على الناس، بل إنها قريبة منهم ولذلك فهي تحظى باحتضانهم ومباركتهم وتأييدهم.

 ونوّهت خاطر للخطاب الإعلامي لـ(عرين الأسود) الذي وصفته بالذكي والمنضبط، والمحفز لمعنويات وروح المواجهة لدى الشباب.

 وتابعت: "لهذا كله فإن الحاضنة الشعبية لحالة العرين ولكل فكرة المقاومة باتت تتنامى وتتوسع، لأن الناس تتفاعل مع الفعل المقاوم الحقيقي والملموس، ومع أخلاقيات المقاتلين العالية، مثلما تنفر من ظواهر الاستعراض والاستقواء على الناس أو استغلال يافطات المقاومة لأجل مكتسبات خاصة".

 وأكدت خاطر أن حالة المقاومة المسلحة في الضفة حتى الآن تبدو مبرأة من مثل تلك الظواهر السلبية، وستبقى كذلك ما دام سلاحها منضبطا نحو الاحتلال.

أخبار ذات صلة

اللجنة العليا لمتضرري عدوان 2014 ترحب بما أكدته (أونروا) بالسعي لجلب تمويل لتعويضهم

اللجنة العليا لمتضرري عدوان 2014 ترحب بما أكدته (أونروا) بالسعي لجلب تمويل لتعويضهم

سنغافورة تفتتح مكتب تمثيل رسمي لها لدى فلسطين

سنغافورة تفتتح مكتب تمثيل رسمي لها لدى فلسطين

أبو كرش: تلاعب الاحتلال بمواعيد الزيارات انتهاك للقانون الدولي والإنساني

أبو كرش: تلاعب الاحتلال بمواعيد الزيارات انتهاك للقانون الدولي والإنساني

رأفت: حكومات إسرائيل المتعاقبة دوماً تعطي الأولوية لتهويد القدس المحتلة وتوسيع الاستيطان الاستعماري

رأفت: حكومات إسرائيل المتعاقبة دوماً تعطي الأولوية لتهويد القدس المحتلة وتوسيع الاستيطان الاستعماري

تفاصيل لقاء اشتية بوزير الخارجية والتعليم السنغافوري

تفاصيل لقاء اشتية بوزير الخارجية والتعليم السنغافوري

(وكر الصقور): أي مساس بمنفذ عملية شعفاط ليس بمصلحة الاحتلال

(وكر الصقور): أي مساس بمنفذ عملية شعفاط ليس بمصلحة الاحتلال

&#34;الوادية&#34; يشكر مصر والجزائر ويحمل الفصائل مسؤولية فشل المصالحة

"الوادية" يشكر مصر والجزائر ويحمل الفصائل مسؤولية فشل المصالحة

محمد حمادة: الحاضنة الشعبية للمقاومين أربكت الاحتلال وشكلت صدمة له

محمد حمادة: الحاضنة الشعبية للمقاومين أربكت الاحتلال وشكلت صدمة له

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اللجنة العليا لمتضرري عدوان 2014 ترحب بما أكدته (أونروا) بالسعي لجلب تمويل لتعويضهم

اللجنة العليا لمتضرري عدوان 2014 ترحب بما أكدته (أونروا) بالسعي لجلب تمويل لتعويضهم

سنغافورة تفتتح مكتب تمثيل رسمي لها لدى فلسطين

سنغافورة تفتتح مكتب تمثيل رسمي لها لدى فلسطين

أبو كرش: تلاعب الاحتلال بمواعيد الزيارات انتهاك للقانون الدولي والإنساني

أبو كرش: تلاعب الاحتلال بمواعيد الزيارات انتهاك للقانون الدولي والإنساني

رأفت: حكومات إسرائيل المتعاقبة دوماً تعطي الأولوية لتهويد القدس المحتلة وتوسيع الاستيطان الاستعماري

رأفت: حكومات إسرائيل المتعاقبة دوماً تعطي الأولوية لتهويد القدس المحتلة وتوسيع الاستيطان الاستعماري

خاطر: (عرين الأسود) تمثل فكرة المقاومة ومنهج تحدي الاحتلال وأدواته

خاطر: (عرين الأسود) تمثل فكرة المقاومة ومنهج تحدي الاحتلال وأدواته

تفاصيل لقاء اشتية بوزير الخارجية والتعليم السنغافوري

تفاصيل لقاء اشتية بوزير الخارجية والتعليم السنغافوري

(وكر الصقور): أي مساس بمنفذ عملية شعفاط ليس بمصلحة الاحتلال

(وكر الصقور): أي مساس بمنفذ عملية شعفاط ليس بمصلحة الاحتلال

&#34;الوادية&#34; يشكر مصر والجزائر ويحمل الفصائل مسؤولية فشل المصالحة

"الوادية" يشكر مصر والجزائر ويحمل الفصائل مسؤولية فشل المصالحة

منوعات

شاهد: ياسمين صبري تلفت الأنظار بإطلالة مميزة وتغيير واضح في ملامحها

شاهد: ياسمين صبري تلفت الأنظار بإطلالة مميزة وتغيير واضح في ملامحها

شاهد: لميس الحديدي تهاجم أسرة شيرين عبد الوهاب

شاهد: لميس الحديدي تهاجم أسرة شيرين عبد الوهاب

شاهد: مصطفى كامل يهدد مطربي المهرجانات &#34;ستكون وقفة قاتلة&#34;

شاهد: مصطفى كامل يهدد مطربي المهرجانات "ستكون وقفة قاتلة"

شاهد: فنان مصري يهاجم رضوى الشربيني بطريقة عنيفة

شاهد: فنان مصري يهاجم رضوى الشربيني بطريقة عنيفة

شاهد: محمد الترك ينشر تدوينة هندية ويتراجع عن طلاقه من دنيا بطمة

شاهد: محمد الترك ينشر تدوينة هندية ويتراجع عن طلاقه من دنيا بطمة

شاهد: نادين الراسي تستذكر شقيقها الراحل جورج بفيديو مؤثر

شاهد: نادين الراسي تستذكر شقيقها الراحل جورج بفيديو مؤثر

فنانة مصرية تخفي مرضها خلال التصوير وترحل قبل عرض المسلسل

فنانة مصرية تخفي مرضها خلال التصوير وترحل قبل عرض المسلسل

شاهد: منتجة مصرية تفجر مفاجآت بما حدث مع شيرين بعد التعدي عليها بالضرب

شاهد: منتجة مصرية تفجر مفاجآت بما حدث مع شيرين بعد التعدي عليها بالضرب

شاهد: عمر كمال يضع حد لمتابعيه ويكشف حقيقة خطوبته من طليقة أحمد الفيشاوي

شاهد: عمر كمال يضع حد لمتابعيه ويكشف حقيقة خطوبته من طليقة أحمد الفيشاوي

شاهد: محمد الشرنوبي يفاجئ جمهوره بخبر سار

شاهد: محمد الشرنوبي يفاجئ جمهوره بخبر سار

عربي

ولي عهد الكويت: على المواطن مسائلة ومحاسبة النواب بعد انتخابهم

ولي عهد الكويت: على المواطن مسائلة ومحاسبة النواب بعد انتخابهم

الإمارات تدعم بيان &#34;الخارجية السعودية&#34; بشأن مراجعة أوضاع الأسواق النفطية وخفض الإنتاج

الإمارات تدعم بيان "الخارجية السعودية" بشأن مراجعة أوضاع الأسواق النفطية وخفض الإنتاج

مسؤولة أممية: تفاقم أزمة الأمن الغذائي في لبنان

مسؤولة أممية: تفاقم أزمة الأمن الغذائي في لبنان

محمد بن زايد لـ &#34;زيلينسكي&#34;: تبعات الأزمة الأوكرانية تمتد إلى أنحاء العالم كافة

محمد بن زايد لـ "زيلينسكي": تبعات الأزمة الأوكرانية تمتد إلى أنحاء العالم كافة